Drukke dag? Zo ben je binnen no-time alsnog op de hoogte van het belangrijke nieuws

Druk, druk, druk. We zeggen het misschien wel tien keer per dag (sommige mensen meer dan anderen). Maar zelfs als je agenda uitpuilt van de afspraken heb je wel een paar minuutjes over, toch? En zeker voor het belangrijke nieuws van vandaag: dat vind je hier. Onze Metrobot praat je binnen no-time bij. Kan jij ook weer meepraten met je collega’s, familie of vrienden.

Liever lezen? Ook helemaal prima, dit nieuws hoor je van onze Metrobot vandaag:

Gisteren werd een persfotograaf aangevallen in Lunteren. Hij werd bedreigd én een shovel reed zijn auto (met hem en zijn vriendin erin) zo de sloot in. Zijn dashcam stond aan, dus het voorval is opgenomen. Je ziet de felle lichten van de shovel op hen afkomen, en het stel is hoorbaar in paniek. Vandaag deed de persfotograaf zijn verhaal, hij heeft ‘overal pijn’. Eindelijk komen er versoepelingen! Vanavond geven Mark Rutte en Hugo de Jonge weer een persconferentie. Dat mogelijk de terrassen en winkels open gaan vanaf 28 april, was al bekend. Maar nu zijn er nog meer versoepelingen uitgelekt. Zo mogen er meer bezoekers aanwezig zijn bij begrafenissen, en versoepelt het kabinet de regels voor markten en theorie-rijlessen. Gisteravond schoof burgemeester Paul Depla van Breda aan bij Op1, om tekst en uitleg te geven over de 538 Oranjedag. Daar was namelijk nogal veel om te doen. Hij zei dat hij niet meteen wist dat er 10.000 bezoekers naar het feest mochten komen. Dat kwam hij later te weten, in een appgroep. Hij had het sentiment rond het evenement niet goed aangevoeld, zei gij. Gisteren verleende hij het evenement geen vergunning. En ook bij de talkshow van Beau van Erven Dorens, Beau, ging het over testevenementen. Daan Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland ziekenhuis, vindt die ‘zonde van het geld’. Beter gezegd: dat geld kan ook in de zorg gestoken worden, zei hij. Zeker nu het einde van de coronacrisis in zicht is, dankzij de vaccins. Maar volgens een hoogleraar infectiepreventie komt er waarschijnlijk een tweede vaccinatieronde, dus moeten we goed voorbereid zijn. Ten slotte nog wat minder zwaar nieuws: de Meilandjes. Na de aflevering van Chateau Meiland van gisteravond, ontstond er onder fans wat verbazing. Maxime beet haar vader Martien namelijk toe dat hij niet weet wat het woord ‘werken’ betekent. Kijkers noemen haar nu ondankbaar en verwend. Maar ook Martien maakt een fout in de ogen van de Meiland-fans: hij zat te bellen achter het stuur.

Dat was het weer voor vandaag. Wil je meer details weten over deze verhalen? Dan kun je altijd onze site bezoeken en de artikelen op je gemak lezen. Fijne avond!