Ermelo’ers niet blij met komst Ruinerwold-vader en klusjesman

De zogenoemde ‘Kinderen van Ruinerwold’ hebben onderdak gekregen in Ermelo, bleek onlangs. Maar nu is ook de vader van het gezin, en de klusjesman die op de boerderij werkte, bij hen komen wonen. Vooral dat laatste zorgt in het dorp voor nogal wat onrust. Er is zelfs een petitie gestart tegen Gerrit Jan van D., de Ruinerwold-vader.

Volgens de waarnemend burgemeester, Dorine Buurmanje, zijn de raadsleden „heel terecht wat onrustig geworden”. Zij zegt dat dat vooral komt door „onrust die pers en media veroorzaken op dit moment”, zegt ze Omroep Gelderland. Ze doelt daarmee op de commotie die de afgelopen dagen ontstond nadat het AD bekend maakte dat de jongste kinderen waren opgevangen door ‘een Veluwse gemeente’. Het duurde niet lang voordat duidelijk was om welk dorp het ging, Ermelo dus. In het bericht staat ook dat de gemeente de huur voor hen betaalt.

Israel en Edino vertellen over impact docu Kinderen van Ruinerwold„Deze jonge mensen hebben zich destijds bij ons gemeld, omdat ze op zoek waren naar woonruimte”, bevestigt Burmanje tegenover de omroep. „We hebben ze geholpen die te vinden.”

Gerrit Jan van D. ingetrokken bij Ruinerwold-kinderen

Er is nu nog meer onrust ontstaan, omdat de vader van de kinderen, Gerrit Jan van D., en de klusjesman Josef B. (die nog altijd verdachte is) ook bij de kinderen van Ruinerwold zijn komen wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen zelf met het idee kwamen om hun vader bij hen te laten wonen.

Met de kinderen van Ruinerwold zelf, hebben de buren geen problemen. Maar juist de komst van vader Gerrit Jan van D. en de klusjesman Josef B., zorgt voor weerstand bij de Ermelo’ers. Zo hebben ze een petitie gestart: ‘Geen plaats voor Gerrit Jan van D. in Ermelo‘. Het is niet duidelijk wie de petitie precies heeft opgestart. Wel staat er een boodschap bij: „Zo’n verschrikkelijke man als Gerrit Jan van D. willen wij toch niet in een straal van 100 km bij onze kinderen in de buurt hebben?”. Ook vindt de petitiestarter dat inwoners van Ermelo „er niet achter kunnen staan om deze man enige hulp te bieden. Laat staan hem op kosten van de belastingbetaler, wij dus, gratis in ons mooie Ermelo te laten wonen.”

Op het moment van schrijven hebben 129 mensen de petitie ondertekend.