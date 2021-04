Staartje toeslagenaffaire zorgt voor luidere roep om nieuwe verkiezingen

De ophef rond de toeslagenaffaire leek even verdwenen, of in ieder geval een stuk minder geworden. Maar vandaag werd bekend dat het inmiddels demissionaire kabinet doelbewust informatie achterhield. De kabinetsleden hielden het parlement expres in het donker, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. De roep om nieuwe verkiezingen wordt nu steeds groter.

Dat het kabinet informatie achterhield, blijkt volgens RTL Nieuws uit een eigen reconstructie van besprekingen in de ministerraad over de toeslagenaffaire. Daarnaast hebben ook nog eens zo’n vierhonderd slachtoffers van de toeslagenaffaire onterecht geen compensatie gekregen.

De Tweede Kamer wil nu zo snel mogelijk een debat voeren hierover. Demissionair premier Rutte moet opheldering geven over de beschuldiging dat het kabinet doelbewust gevoelige informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden. Ook andere betrokken ministers moeten uitleg geven.

‘Rutte, Kaag en Hoekstra moeten uitleg geven over toeslagenaffaire’

Op sociale media barst het los. Er moeten nieuwe verkiezingen komen, vinden vooral twitteraars, die ook zeggen dat onder meer Rutte, Kaag en Hoekstra aan de kiezers moeten uitleggen waarom ze „tegen de wet handelen”.



Ik herhaal: nieuwe verkiezingen. Laat Rutte, Kaag, Hoekstra etc maar uitleggen aan de kiezer waarom ze tegen de wet handelen. Waarom ze hebben gelogen. Of ze trekken zich terug, ook prima. 0 vertrouwen meer in de vorige leden van de regering. #rutteout #nieuweverkiezingen — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) April 21, 2021

Het was juist de toeslagenaffaire die het kabinet deed aftreden. En daarna probeerde Rutte ook nog eens CDA’er Pieter Omtzigt – die zich juist uit de naad werkte om de toeslagenaffaire bloot te leggen – een ‘functie elders’ te geven. „Kabinet Rutte III hard op weg om het eerste te worden dat over één en dezelfde affaire 2x moet aftreden”, schrijft Roger dan ook.



Kabinet Rutte III hard op weg om het eerste te worden dat over één en dezelfde affaire 2x moet aftreden. #toeslagenaffaire https://t.co/8ZQTvY0GP3 — Roger Vleugels (@RogerVleugels) April 21, 2021

Nieuwe verkiezingen

In kabinetsbespreking in 2019 klaagden Kamerleden over andere Kamerleden die volgens hen kritisch waren, zoals Omtzigt. Ook maakten ze afspraken om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Daarbij ging het vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

„Nu gebleken is dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heel bewust het volk en de Tweede Kamer voorgelogen hebben, is het enige eerlijke antwoord nieuwe verkiezingen”, schrijft Jack.



In de ministerraad van 15 november 2019 is besloten Art. 68 Grondwet te schenden en bewust informatie over de #toeslagenaffaire achter te houden voor de kamer. #Rutte, #Kaag en #Hoekstra (en de rest van het kabinet) zijn nu definitief af. Tijd voor #nieuweverkiezingen. — Waagmeester ✏️🇳🇱🇪🇸🇬🇧 (@Ronald_J_Kuiper) April 21, 2021

Ook Marloes vindt dat een goede optie: „Alle kopstukken weg en strafrechterlijk vervolgen. En nieuwe verkiezingen, dit resultaat is gebaseerd op leugens.”



Alle kopstukken weg en strafrechterlijk vervolgen. En nieuwe verkiezingen, dit resultaat is gebaseerd op leugens.#toeslagenaffaire#Ruttedoctrine #nieuweverkiezingen — Marloes de Wit (@JustSeeForMe) April 21, 2021



Ze hebben vast 'naar eer en geweten' besloten deze informatie voor de kamer achter te houden.

We weten intussen wat hun eer waard is

We weten intussen wat hun geweten waard is.

Twee keer niks.

Direct opstappen nu, het hele kabinet!

Stel wat zakenministers aan.#nieuweverkiezingen https://t.co/kEVQAx46y7 — Roel Griffioen ⬛️#TegenGecontroleerdVerspreiden⬛️ (@roelgrif) April 21, 2021

Oppositie: ‘Liegende premier’

Vanuit de oppositie komt ook de roep om tekst en uitleg, en meerdere politici vinden dat Rutte zijn plek nu echt moet afstaan. Niet in de laatste plaats van Geert Wilders (PVV), die zich al lange tijd fel verzet tegen het Rutte-leiderschap. „Ongelooflijk en onvergeeflijk”, vindt hij nu. „Rutte moet echt meteen weg!”



Nu. Aanvraag spoeddebat over #toeslagenaffaire #toeslagenschandaal door @F_azarkan. BBB steunt dit volmondig! Klaar met alle leugens van Rutte en dit Kabinet. pic.twitter.com/s5J0xDr9g8 — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 21, 2021

Lilian Marijnissen gebruikt dit nieuwe schandaal om de keuze van haar partij kracht bij te zetten: „Het kabinet wilde pas aftreden toen de maatschappelijke druk te groot werd. Dat was al schandalig, maar dat het liegen dus gewoon doorgaat is onacceptabel. Dit is precies de reden waarom de SP duidelijk is: niet in een kabinet met deze liegende premier.”



