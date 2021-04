Marktkooplieden boos naar Malieveld: ‘We worden genegeerd’

Marktkooplieden zijn boos omdat ze hun non-food producten niet op de markt mogen verkopen. Daarom voeren ze dinsdag actie bij het Malieveld in Den Haag.

De detailhandel is inmiddels weer open, maar marktlooplui mogen sinds december alleen nog etenswaren verkopen op de markt. Duizenden ondernemers die non-food zoals kleding of stoffen verkopen op de markt, mogen al die tijd niks. „We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht”, zeggen de marktkooplieden.

Marktkooplieden in optocht

Dinsdagochtend vertrok een groep met ruim veertig verkoopwagens in optocht over de A12 vanuit Harmelen naar Den Haag. Ze verzamelden zich bij het Maliedveld. Maar ze zijn niet van plan het grasveld op te gaan. De marktkooplieden hebben zich aan de zijkant opgesteld. Er zijn een paar agenten die de situatie in de gaten houden.



Hopen op aandacht en perspectief

Paul Bol, initiatiefnemer van de actie, wil met deze actie aandacht vragen voor de situatie van de marktkooplieden. De actie vindt vandaag plaats, omdat vanavond demissionair premier Markt Rutte en coronaminister Hugo de Jonge weer een persconferentie houden over de coronamaatregelen.

Marktkooplieden hebben afgelopen maanden gezien dat er wel perspectief wordt geboden aan allerlei collega’s in de horeca, detailhandel, evenementenbranche en sportsector. Maar aan hun niet. „De horeca en fitnessscholen krijgen steeds veel aandacht. Maar wij zijn er ook nog. We hebben echt het gevoel dat we vergeten worden, maar we willen dat het kabinet ook over onze situatie praat”, zegt Bol.