Noorse man ligt negen jaar dood in zijn appartement en niemand mist hem

Wat als je overlijdt, maar niemand zich om je bekommert? Het overkwam een Noorse man die maar liefst negen jaar dood in zijn appartement lag. Al die jaren heeft niemand het gemerkt. Een conciërge van het gebouw vond hem afgelopen december pas.

Dat bevestigt de Noorse politie, waarover The Guardian schrijft. De 60-jarige man was meerdere keren getrouwd geweest. Daarnaast had hij volgens de Noorse omroep NRK ook kinderen. De buren vertelden tegen de omroep dat de man behoorlijk op zichzelf was. Ze dachten dat toen ze hem niet meer zagen, hij was verhuisd of wellicht zou zijn overgeplaatst naar een instelling. De desbetreffende conciërge verzocht het appartement te openen, omdat hij daar aan het werk moest.

Pak melk en een brief

Volgens de politie is de man in april 2011 overleden. Dit baseren ze op de houdbaarheidsdatum van een pak melk en een brief die ze in zijn appartement aantroffen. Volgens het autopsierapport stierf de man uit Noorwegen aan een natuurlijke dood.

Het pensioen van de man werd in 2018 stopgezet. De Noorse Arbeids- en Welzijnsadministratie (NAV) kon geen contact met de man krijgen. Ondanks dat werden zijn rekeningen nog steeds automatisch van zijn bankrekening betaald.

Eenzame dood

Politie-inspecteur Grete Lien Metlid uit Oslo vertelde tegen de Noorse omroep dat zij en haar collega’s zich afvroegen hoe iemand zo lang dood, zonder gemis, ergens kan achterblijven. „Het gaat om een uitzonderlijk geval. We vragen ons af hoe dit kon gebeuren”, vertelt ze tegen NRK. „Aan de hand van een foto die wij hebben, denken we dat hij iemand was die ervoor koos om weinig contact met anderen te hebben.”

Arne Krokan, een professor aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie, vertelt dat dit dertig jaar geleden waarschijnlijk niet was gebeurd. De man zou dan eerder zijn ontdekt. Volgens hem zorgt de digitalisering ervoor dat we minder fysiek contact hebben. Je verliest elkaar makkelijk uit het oog en daardoor gaan er in dit soort situaties geen alarmbellen rinkelen. „Dit is de prijs die we betalen voor digitale diensten”, zegt hij.