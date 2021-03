Niks geen #oprutte, VVD de grootste partij in 302 gemeenten

De VVD is bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 302 gemeenten de grootste partij geworden. Daarnaast kreeg de partij van premier Mark Rutte de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland.

Alle gemeenten hebben nu hun einduitslagen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

Rutte zou #oprutte, volgens Twitter dan

Het Twitterlegioen (of legioentje) stuurde maandenlang hashtags als #oprutte en #rutterotop de digitale wereld in. De nekslag zou Mark Rutte op 17 maart als demissionair premier van Nederland krijgen. „Wacht maar af!” Dat had alles te maken met de coronamaatregelen waaronder we nu ruim een jaar gebukt gaan. Ook gisteravond had de minister-president weer slecht nieuws. Het wachten en twitteren werd niet beloond. Integendeel. Een veel groter deel van de Nederlanders maakte van de VVD van Rutte een nog grotere partij. In meer dan 300 gemeenten kregen de liberalen de meeste stemmen.



Doe mee met de optimisten! Sluit je aan bij de grootste politieke partij van Nederland. Word lid. 👉 https://t.co/BunWLE2qqm pic.twitter.com/UqUOn6x5E9 — VVD (@VVD) March 22, 2021

In de overige 53 gemeenten kreeg een andere partij de meeste stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. In 40 van die 53 gemeenten werd de VVD de tweede partij. In acht gemeenten moesten Rutte en de zijnen twee partijen voor zich dulden. In Staphorst en Zwartewaterland en op Saba en Sint Eustatius werd de VVD de vierde partij. Op Urk waren er vijf partijen die meer stemmen kregen dan de VVD.

D66 zegeviert in vijftien gemeenten

D66 kreeg in vijftien gemeenten de meeste stemmen. Vier jaar geleden won de partij in zeven gemeenten. Ook kreeg de partij toen de meeste steun van Nederlanders in het buitenland. D66 veroverde onder meer Amsterdam op GroenLinks en Rotterdam op de VVD. In Utrecht bleef D66 de grootste.



De eerste stap op weg naar een nieuw kabinet is de verkenning. D66-leider Sigrid Kaag wil de inhoud centraal zetten. Lees hier haar brief aan de verkenners.👇https://t.co/RGsAu3G874 — D66 (@D66) March 22, 2021

Het CDA, van oudsher een partij die goed vertegenwoordigd is in de regio’s, verloor juist veel gemeenten. Vier jaar geleden hadden de christendemocraten in 52 gemeenten de meeste stemmen gekregen, nu in twaalf. Het CDA verloor 22 gemeenten aan de VVD.

PVV verliest negen gemeenten

De PVV kreeg in dertien gemeenten de meeste stemmen, tegen 22 in 2017. Zeven van de dertien gemeenten liggen in Limburg, de thuisprovincie van PVV’ers als Geert Wilders, Dion Graus en Lilian Helder. Ook in het noordoosten van het land, de grensstreek van Groningen en Drenthe, heeft de partij veel steun.



De SGP kreeg in tien gemeenten de meeste stemmen. De SP had vier jaar geleden in negen gemeenten de meeste stemmen gekregen, maar eindigt nu met lege handen. Dat geldt ook voor GroenLinks, dat Amsterdam en Nijmegen dit jaar voor D66 zag kiezen.

Op Sint Eustatius stemde iets meer dan de helft van de kiezers op een nieuwkomer, U-Buntu Connected Front. Die partij zet zich in tegen ongelijkheid en richt zich vooral op mensen met een Afrikaanse achtergrond.

VVD pakt meer gemeenten, terwijl aantal gemeenten daalt

De VVD heeft dit jaar meer gemeenten gewonnen dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, terwijl Nederland toen meer gemeenten telde. In 2012 kreeg de VVD de meeste stemmen in 282 van de 418 gemeenten (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Daarnaast kreeg de partij ook toen de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland. Vier jaar geleden was de VVD de grootste partij in 285 van de 391 gemeenten.