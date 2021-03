Altijd je sleutels kwijt? Dit is wat je kan doen om het te voorkomen

Of je nu een echte sloddervos bent of zeer georganiseerd bent, het overkomt iedereen wel eens: je raakt je sleutels kwijt. Je dacht toch echt dat ze op het aanrecht lagen, of toch in het bakje bij de voordeur?

Het is super stressvol en daarom is het tijd om voor eens en altijd dit probleem op te lossen: dit kan je doen om te voorkomen dat je jouw sleutels niet meer kwijtraakt.

Je sleutels kwijt: vergroot je sleutelbos

Heb jij allemaal losse sleutels? Dan is het tijd voor een sleutelbos. Bundel al je sleutels samen en hoe groter de bos hoe beter. Heb je al een sleutelbos? Kies dan voor extra grote sleutelhangers of andere grote accessoires.

Dit klinkt misschien onhandig maar is het juist niet. Hoe groter de bos, hoe minder snel je hem kwijtraakt.

Zorg ervoor dat er geen losse sleutels in huis liggen. Een kleine, losse sleutel raakt nu eenmaal sneller zoek. Belangrijk: raak deze bos, na het lezen van deze tips niet kwijt, want anders ben je nog verder van huis.



Tip 2: creëer een vaste plek voor je sleutels

Misschien gooi jij je sleutels elke keer zomaar ergens neer óf misschien denk je hier wel degelijk over na. Maar wat goed kan helpen is om een specifieke plek aan te wijzen voor je sleutelbos.

Er zijn verschillende soorten manieren om dit te doen. Een klein wandkastje is voor je sleutels én voor andere spullen die handig zijn om te bewaren op een vaste plek.

Denk verder aan een plankje aan de muur bij de voordeur of een mandje op het aanrecht. Bewaar deze plek ook alleen voor je sleutels en leg er niks anders neer, anders wordt het snel een chaos.

Tip 3: Voor als je buiten de deur bent

Als je weg bent van huis laat je jouw sleutels natuurlijk niet liggen op de aangewezen plek hiervoor, je neemt ze mee naar je werk/vrienden etc. Maar ook daar kan jij je sleutelbos kwijtraken.

Denk er daarom ook hierbij na waar jij je sleutels laat als je buiten de deur bent. Kies voor een plek in je tas (of zelfs een speciaal vakje ervoor) of stop hem standaard in je jaszak. Kies hier bewust voor en denk er elke keer aan als je ze moet opbergen.

Uren zoeken naar de sleutel in je zak is namelijk niet fijn, ook als je ze nog niet ‘officieel’ kwijt bent.



Tip 4: Maak het leuk

Je sleutels kwijt zijn heeft een negatieve associatie en misschien vind je het ook helemaal niet leuk om bezig te zijn met waar je ze neerlegt. Denk dan aan creatieve oplossingen zoals dit schattige sleutelrek met bijbehorende sleutelhangers.

Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een speciale sleutelhanger te gebruiken die een felle kleur heeft zodat hij opvalt in huis.

Tip 5: Maak gebruik van technologie

We benoemden net al sleutelhangers die opvallen, maar wist je dat er ook sleutelhangers zijn die jouw helpen om je sleutelbos te vinden? Als jij je sleutelbos kwijt bent kan je even fluiten en guess what? Je sleutelhanger fluit naar je terug.

Zo kan je op basis van dit fluitende geluid je bos weer terug vinden en hoef jij niet meer te zoeken. Er bestaan zelfs apps met een GPS-systeem zodat de app, op basis van de locatie van je sleutels, je kan vertellen waar ze liggen.



Voor als je dan toch je sleutels bent kwijtgeraakt

Check op de plekken waar jij voor het laatst bent geweest, liggen ze daar niet? Dan kan je kijken naar de drie meest voor de hand liggende plekken en kijk ook een meter verder van deze plek.

Vaak liggen ze nét een stukje van je standaard plek waardoor je er snel overheen kijkt. Nog steeds niet? Vraag dan even een huisgenoot/familielid om te helpen zoeken, twee paar ogen zien immers meer dan een.

