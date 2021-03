Reacties op persconferentie: Beeldschermstudent moet wachten

Persconferentie ‘deel zoveel’ over corona zit erop. We moeten nog even op de tanden bijten, in ieder geval tot en met 20 april.

Wat zijn de reacties op het slechte nieuws van vanavond dat al geen nieuws meer was? „De beeldschermstudent moet nog even wachten.” De reisbranche smeekt ondertussen om steun.

Persconferentie domper ‘en een stipje’ voor studenten

De beloofde stip aan de horizon voor studenten blijkt uit te blijven. In de week voor pasen zijn er nog geen versoepelingen voor het hoger onderwijs. Toch is de hoop voor studenten niet volledig opgegeven: zelftesten en sneltesten gaan ervoor zorgen dat de deur richting de collegebanken op een kier blijft staan. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge wil fysiek lesgeven vanaf 26 april toestaan als onderwijsinstellingen dat kunnen organiseren en de besmettingscijfers het toelaten. „De sneltesten kopen we in”, zegt De Jonge. Scholen hoeven dus niet zelf voor de testen te betalen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is teleurgesteld dat studenten hierdoor langer moeten wachten op fysiek onderwijs, maar opgelucht met het feit dat er wel zicht is op versoepelingen. ISO-voorzitter Dahran Çoban: „Het is niet het perspectief wat ons bij de vorige persconferentie is beloofd, maar het kabinet heeft fysiek onderwijs dit collegejaar gelukkig nog niet opgegeven. We moeten nu alle zeilen bijzetten om de beeldschermstudent eind april weer op hogescholen en universiteiten te kunnen verwelkomen.’’



In de herhaling: ken of ben je een student die tegen problemen aanloopt door het coronavirus, zich zorgen maakt, of een goed idee heeft? Laat het ons weten: https://t.co/nE1vEK1m2X pic.twitter.com/McJmKNOtQ7 — ISO (@HetISO) March 17, 2020

In de herhaling: ken of ben je een student die tegen problemen aanloopt door het coronavirus, zich zorgen maakt, of een goed idee heeft? Laat het ons weten: https://t.co/nE1vEK1m2X pic.twitter.com/McJmKNOtQ7 — ISO (@HetISO) March 17, 2020

Mentale gesteldheid studenten

Çoban ook: „Iedere stap voorwaarts is een goede in deze situatie. Studenten zitten nu al ruim een jaar thuis en hebben het zwaar te verduren. De mentale gesteldheid van studenten kan niet veel langer onder de druk van 100 procent online onderwijs blijven staan.”

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is er nu „geen goede balans” tussen de coronarisico’s en de schade aan het welzijn van studenten en zou het hoger onderwijs nu al op een veilige manier gedeeltelijk open kunnen. Vereniging van universiteiten VSNU reageert juist verheugd op de concrete datum, 26 april, die minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond noemde.

Persconferentie klap voor de reiswereld

Reisbranchevereniging ANVR wil meer steun van de overheid nu het negatieve reisadvies naar het buitenland wordt verlengd tot half mei. Volgens de ANVR duurt de coronacrisis nu zo lang dat de inmiddels al volledig afgeslankte reisbedrijven „geen greintje vet meer op de botten hebben”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De hele reissector gaat er nu wel vanuit dat dit dan ook het laatste advies is. Zeer teleurstellend dat het kabinet niet verder wil gaan dan:”we hebben goede hoop voor de zomervakantie”. @anvr Rutte: Advies voor zomer volgt zo snel mogelijk’ https://t.co/vK8mybFpGp — frank oostdam (@frankoostdam) March 23, 2021

„Nu de reissector de altijd goed geboekte meivakantie met dit advies alweer in de prullenbak ziet verdwijnen, pakken donkere wolken zich verder samen. Om niet een hele sector failliet te laten gaan, is extra steun hard nodig.” De ANVR wil dat reisorganisaties 100 procent van de kosten voor lonen van werknemers vergoed krijgen via de coronaregelingen, om werkgelegenheid te behouden.

„We begrijpen dat in een tijd waarin de besmettingen nog steeds toenemen, reizen nog even niet kan en nu ook niet verstandig is. Maar dit is de zoveelste klap en moet ook echt de laatste zijn. Geef ons in ieder geval perspectief met het oog op de zomervakantie”, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam. Het kabinet geeft aan goede hoop te hebben voor de zomer.

Horeca wil 100 procent compensatie

Wil de horecabranche de laatste fase van de coronacrisis overleven, dan moet het kabinet voor 100 procent compenseren. Daarom pleit Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor 100 procent NOW-vergoeding vanaf 1 april. Op dit moment vergoedt de NOW-3 regeling tot maximum van 85 procent van de loonsom, maar voor horecaondernemers komt dit in de praktijk altijd veel lager uit – rond de 60-65 procent. Dit betekent dat ondernemers al ruim een jaar lang 35 tot 40 procent uit eigen middelen bijleggen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: „Dat de terrassen niet open mogen is opnieuw een enorme teleurstelling. Met de finish in zicht is het nu tijd voor het kabinet om daadkrachtig door te pakken en ondernemers financieel te compenseren voor de verplichte sluiting. Ook blijven we in gesprek met de ministers om te kijken hoe we zo snel mogelijk versoepelingen kunnen doorvoeren via de KHN Horecaroutekaart.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond werd bekendgemaakt dat de huidige maatregelen opnieuw worden verlengd en dat de terrassen nog niet open gaan. KHN blijft van mening dat de horeca júist een rol kan spelen doordat in de horeca iedereen veilig én op afstand kan samenkomen. https://t.co/cJErMavsW8 pic.twitter.com/CTr393iFmQ — KHN (@KHN) March 23, 2021

Winkeliers teleurgesteld na persconferentie

De teleurstelling is groot dat niet-essentiële winkels nog langer moeten wachten op versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat zegt winkeliersvereniging INretail in een reactie op het nieuws dat de beperkende maatregelen tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 20 april.

De winkels zijn volgens de branchevereniging goed voorbereid op een veilige heropening. INretail heeft samen met de ministeries van Economische Zaken en Justitie & Veiligheid en gemeenten tot en met afgelopen weekend gewerkt aan een plan hiervoor. Volgens de branchevereniging gebruikt inmiddels 56 procent van de aangesloten ondernemers eigen spaargeld om met de zaak te kunnen overleven. Bijna zes van de tien ondernemers zagen afgelopen tijd de schuldenlast fors toenemen door de aanhoudende maatregelen en zijn persoonlijk aansprakelijk bij een faillissement.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#live: @MinPres tegen alle Nederlandse #ondernemers “Het kabinet houdt de vinger aan de pols met de steunpakketten. We werken daarnaast aan een plan om bedrijven verder te helpen en daarna een goede start te maken”. — INretail (@INretail) March 23, 2021

Bioscopen vragen om perspectief

De bioscopen en filmtheaters in Nederland vragen het kabinet opnieuw om meer perspectief. Brancheorganisatie NVBF toont begrip voor de verlenging van de huidige lockdown, maar aan dat begrip komt langzamerhand een einde. directeur Gulian Nolthenius. „Er moet uitzicht komen op een spoedige heropening. Dat is hard nodig want veel bioscopen en filmtheaters hebben het na maanden van lockdown financieel erg moeilijk.” Volgens Noltenius hebben niet alleen bioscopen perspectief nodig, maar vooral ook de jonge doelgroep.

De NVBF vindt dat de nadruk van het kabinet teveel ligt op wat niet mag. „De focus zou juist meer moeten liggen op wat wél kan. Wij denken namens alle 260 bioscopen en filmtheaters in Nederland een positieve bijdrage te kunnen leveren met het weer snel toelaten van ook jongeren tot onze bioscopen en filmtheaters. De branche is uitstekend in staat om jongeren een veilige afleiding te bieden in deze uiterst onzekere tijden.”