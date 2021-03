Viroloog: het coronavirus gaat de wedstrijd winnen

Een derde coronagolf is niet meer af te wenden. Die vrees spreekt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen uit in het Nederlands Dagblad. „Als we eind volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we een groot probleem.”

Volgens hem is er sprake van „een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd winnen”. De zeer besmettelijke Britse variant maakt volgens Niesters inmiddels zo’n 90 procent uit van alle positieve tests.

Sneller vaccineren

Wat hem betreft is er maar één remedie: sneller vaccineren. „Ik hoor alleen maar geluiden dat er vaccins op de plank blijven liggen. (…) Er is nog steeds geen goede regie.” Zo loopt het vaccineren van ouderen en gehandicapten tegen corona in zorginstellingen trager dan de bedoeling is.

Als de besmettingscijfers zich blijven ontwikkelen zoals nu, is een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames „een kwestie van tijd”, zegt Niesters. Hij waarschuwt daarom voor verdere versoepelingen, zeker nu de meeste scholen open zijn.

12.000 nieuwe gevallen Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels voor de tweede dag op een rij ruim 12.000 nieuwe coronagevallen gemeld. In de afgelopen 24 uur werden er 12.674 nieuwe gevallen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM.

Het gebeurt daar bijna wekelijks dat de cijfers in en vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel oplopen naarmate de week vordert. Zo meldde het RKI vrijdag 12.834 nieuwe gevallen. De dag daarvoor, op donderdag, ging het om ruim 14.000 besmettingen. Woensdag waren het er ruim 9000. Dat was meer dan een verdubbeling van het aantal van dinsdag.

In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg volgens de cijfers van het RKI met 239 sterfgevallen tot 73.301.

Eerste besmetting in twee weken tijd

In Australië is voor het eerst in ruim twee weken tijd weer een binnenlandse besmetting met het coronavirus opgedoken. Het gaat om een dokter die onlangs in Brisbane twee met corona besmette patiënten behandelde, zei premier Annastacia Palaszczuk van deelstaat Queensland. De laatste binnenlandse infectie stamde van 24 februari.

De patiënten waren onlangs in het buitenland geweest en bleken later besmet met de Britse variant van het coronavirus, zei Palaszczuk. Omdat de dokter in kwestie in de tussentijd meerdere patiënten behandelde, zijn de autoriteiten met spoed een contactonderzoek gestart. Ook zijn alle ziekenhuizen in Brisbane uit voorzorg gesloten voor bezoekers.

Australië telt in vergelijking met andere Westerse landen relatief weinig besmettingen en -sterfgevallen. De regering sloot vrij snel na het begin van de pandemie de grenzen, plaatste het land in lockdown en stelde ook strenge regels op voor sociale afstand. Sinds het begin van de uitbraak heeft Australië iets meer dan 29.000 infecties geregistreerd en zijn er 909 coronadoden geweest.