Kinderartsen willen minder diepe neustest voor kinderen

Kinderartsen pleiten voor een minder diepe coronaneustest voor kinderen. In het buitenland is genoeg bewijs dat een korter stokje ook prima werkt, schrijft het AD.

Het is helemaal niet nodig om kinderen te belasten met het stokje dat zo diep de neus in gaat. Een minder lang alternatief, waarbij het lijkt alsof er met een wattenstaafje in de neus wordt gepeuterd, werkt goed genoeg, stellen de kinderartsen. In Oostenrijk wordt al met dit initiatief getest en ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet verplicht.

Meer kinderen worden getest

Toch wordt de ondiepe methode in de meeste GGD-teststraten nog niet gebruikt. GGD’s mogen zelf bepalen welke gevalideerde tests ze gebruiken. In Breda zijn ondiepe sneltesten al wél de standaard, verklaart GGD West-Brabant. De GGD Amsterdam doet onderzoek naar de gevoeligheid van de ondiepe neustest en hoopt er binnenkort mee te kunnen werken.

Het aantal kinderen dat zich laat testen neemt de afgelopen weken snel toe. Zo werden er in de eerste schoolweek van 8 februari al 8153 vier to twaalfjarigen getest op het coronavirus. In de afgelopen week lag dat aantal nog hoger. Toen werden er maar liefst 53.425 vier tot twaalfjarige getest.

Kroost niet belasten

Desondanks is er ook een groep ouders die hun kroost daar niet mee wil belasten. Een veelgehoorde reden is dat ze „echt niet zo’n diepe staaf in de neus van hun kind laten duwen.”

Ook de GGD’en zouden allemaal kortere teststaafjes moeten gebruiken om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk te controleren op het coronavirus. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik. Dat zegt Károly Illy, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in reactie op een artikel in het AD.

Het gebruiken van deze kinderstaafjes biedt voldoende zekerheden over de eventuele besmettingen, zegt Illy. „Je mist er wel eens een, maar dat gaat dan om een kind met zo weinig virus, dat het ook geen risico’s oplevert voor een ander.”

Onschuldige missers

Omdat het zo belangrijk is dat iedereen bij een vermoedelijke besmetting getest wordt en kinderen dan niet bang hoeven te zijn, moeten deze weinige en vrij onschuldige missers op de koop toe worden genomen, denkt Illy

Hij vergelijkt het gevoel dat een kort staafje oplevert met dat van neuspeuteren. In de ziekenhuizen worden op beperkte schaal ook sabbelwatjes gebruikt voor kleine kinderen, maar die zijn in de praktijk niet erg handig. Het speeksel dat zo is gewonnen moet namelijk heel snel worden gecontroleerd en dat is niet altijd mogelijk.