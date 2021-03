Waar is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen te zien en te horen?

Het is vandaag de derde en dus allesbeslissende dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kortom: stemmen maar. (Bijna) het hele land kijkt uit naar de uitslag van vanavond laat. Waar kun je verkiezingsuitslag volgen?

Je hebt vandaag van 7.30 tot 21.00 uur de tijd om te stemmen op de partij en/of persoon van je keuze. Daarna begint het stemmen tellen. Ja, ook die van de briefstemmen waarbij het allemaal nogal chaotisch verliep.

Uitslag verkiezingen op radio en tv

Na het sluiten van de stembureaus, zal een exit-poll over de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer snel volgen. Of er misschien zelfs al zijn. Daarna wordt het wachten geblazen. Wachten op de uitslag die écht telt (maar doorgaans niet veel afwijkt van de exit-poll).

Ga je vandaag overigens stemmen en weet je nog steeds niet welke partij jouw stem verdient: Metro spitte de verkiezingsprogramma’s door op thema’s. Daarover verscheen eerder een serie van negen artikelen. Wie weet heb je er nog iets aan.

Wel NPO 1 en RTL 4, geen SBS6

Op televisie pakken NPO 1 en RTL 4 groots uit bij de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. SBS6 laat het stemmen aan zich voorbijgaan omdat er ook wordt gevoetbald. Chelsea – Atletico Madrid staat op het programma in de Champions League.



Eva Jinek dompelt zich op RTL 4 al anderhalve week onder als het om de Tweede Kamerverkiezingen gaat. Met enkele nieuwscollega’s maakt zij Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer. Dat programma is ook morgenavond nog een keer te zien, maar vanavond heet het De Uitslagenavond.

Tot diep in de nacht zien we een avondvullende show rondom de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen . Eva Jinek en Fons Lambie voeren het gesprek aan tafel met diverse gasten. Antoin Peeters duidt alle cijfers die gedurende de avond binnenkomen. De (politiek) verslaggevers van RTL Nieuws volgen de uitslagen op diverse locaties in het land samen met de partijachterbannen.

Uitslag verkiezingen prominent op NPO 1

Op NPO 1 gaat het NOS Journaal de hele dag op de Tweede Kamerverkiezingen in. De eerste uitzendingen staat gepland om 6.00 uur en er volgen er nog vel. Vanaf 12.00 tot 13.30 uur is een extra lang Journaal te zien, met uitzondering van 16.00 uur. Dan volgen EénVandaag (18.45 uur), het dagelijkse NOS Journaal van 20.00 uur en – de hoofdmoot – Nederland Kiest: De Uitslagen.

Rob Trip is ‘de man’ van de NPO op deze verkiezingsavond. Wie ontbreekt is de (voor velen legendarische) Herman de Schermman. Eerlijk gezegd is Herman van der Zandt er al zes jaar niet meer bij. Zijn flitsende bewegingen over uitslagenschermen die nog niet vaak waren getoond, staan echter in vele geheugens gegrift.



Malou Petter tovert de stemmen tevoorschijn

De hele avond druppelen de resultaten ook bij de NPO binnen en Malou Petter heeft ditmaal de eer om het grote scherm te bedienen waarop die overzichtelijk in beeld komen. De deskundigen in de NOS-studio zijn politicoloog Carolien van Ham en electoraal geograaf Josse de Voogd. Overal in het land zijn verslaggevers. Ron Fresen, Marleen de Rooy en Arjan Noorlander zijn present om de ontwikkelingen te duiden.

Uitslag verkiezingen op de radio

Ook op de radio begint de NPO vandaag aan een verkiezingsmarathon. Dat gebeurt voornamelijk op Radio 1, maar ook NPO 3FM doet helemaal mee. De dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman maken een extra lange middagshow die in het teken van de verkiezingen staat. Hun programma Frank & Eva: Welkom Bij De Club wordt van 16.00 tot 00.00 uur eenmalig omgedoopt tot Frank & Eva: Welkom Bij Het Stemloket!



Net als bij de collega’s van tv heet het NOS-programma op NPO Radio 1 Nederland kiest: De Uitslagen (NOS). Na twee uur gaat dit door als Special. Het laatste verkiezingsnieuws klinkt de hele avond. Politieke duiding wordt gegeven door Xander van der Wulp. De ontwikkelingen worden besproken met gasten in de studio en aangevuld met reacties van verslaggevers in het land en de partijen zelf. Presentatie: Tijs van den Brink en Lara Rense.

Wil je liever lezen? Op internet zal genoeg te vinden zijn. Dat geldt ook voor Metro. Onder deze link vind je telkens de nieuwste artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen. En ook artikelen die op naar de verkiezingen werden geschreven.