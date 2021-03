Jinek vs Pauw en de verkiezingen, Metro neemt ze onder de loep

Eva Jinek op RTL 4, Jeroen Pauw op NPO 1. Twee kanonnen, één onderwerp: de verkiezingen voor de Tweede Kamer 2021. Metro bekeek maandagavond de eerste uitzendingen en hield ze onder een vergrootglas.

Eva Jinek en Jeroen Pauw tegenover elkaar op de buis op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van komende week. Dat is best bijzonder. De talkshowkoningin en -koning van Nederland deden de laatste verkiezingen namelijk samen. Voor de publieke omroep maakten zij in 2017 en 2019 Pauw & Jinek De Verkiezingen. Nu gokken zij afzonderlijk op kijkers met dezelfde belangstelling, namelijk de politiek.

Jinek en Pauw en de verschillen

Geen reguliere talkshow de komende tijd op RTL 4, maar Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer. Oók Op1 de komende dagen op NPO 1, maar daarvoor Pauws Verkiezingsdebatten. Vanaf nu noemen we ze voor het gemak ‘Jinek’ en ‘Pauw’. Hoe gaan de programma’s in z’n werk? Wat zijn de verschillen? Wie zitten (of staan bij Pauw) er allemaal? En is het bezienswaardig?

Hoe lang het duurt en hoeveel mensen keken

Jinek: 1 uur en 18 minuuten, 833.000. Pauw: 51 minuten, 891.000. Voor echte hoge kijkcijfers kun je beter Martien of Maxime Meiland heten (gisteravond 1,5 miljoen).

Tot en met wanneer?

Jinek pakt behoorlijk uit tot na de verkiezingen, donderdag 18 maart. Pauw: vier uitzendingen, tot en met donderdag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aanschuiven bij Eva Jinek en Jeroen Pauw

Wie er zitten

Jinek: Een waslijst. Maandagavond waren dat drie hoofdredacteuren, te weten Paul Jansen (Telegraaf), Hans Nijenhuis (Algemeen Dagblad) en Pieter Klok (Volkskrant). Tafelgast was ook demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken. Nummer 5 was Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, beter bekend als opperhoofd ziekenhuisbedden). Dan hadden we nog Sander van de Pavert van Lucky TV. Pepijn Crone, presentator van RTL Nieuws, was duider van allerlei feiten en cijfers. Hij wisselt die rol dagelijks af met zijn collega Antoin Peters.

Pauw: twee lijsttrekkers, that’s it. Op Nationale Vrouwendag trapten Lilianne Ploumen (PvdA) en Sigrid Kaag (D66) af. Beide dames hebben de ambitie op premier te worden.

Onderwerpen Jinek en Pauw

Waar het over gaat

Jinek gaat werkelijk over van alles, alles met een link naar de Tweede Kamerverkiezingen. Het betreft niet per se (of helemaal niet) de standpunten van de partijen. De hoofdredacteuren bespraken de rol van de kranten tijdens de verkiezingen en de stemming in het land. Kuipers mocht iets over ziekenhuiscijfers zeggen. Wat hij verder precies in de uitzending deed was wat vaag, al praatte hij zelfs over het probleem van te weinig huizen mee. Kajsa Ollongren sprak over de verkiezingen, waarom ze in coronatijd doorgaan en hoe dat veilig kan. Leuk is de inbreng van RTL Nieuws-man Crone. Hij ging met tabellen en beelden in op vragen als ‘hoe ziet coronaproof stemmen eruit?’, ‘waarom stemmen we niet digitaal?’ en ‘hoe neutraal moet een krant in deze tijd zijn?’

Pauw: over inhoud. De lijsttrekkers debatteren over vier stellingen van de partijen zelf. Maandag ging het bijvoorbeeld over ‘goede zorg mag niet afhankelijk zijn van je portemonnee’ (PvdA). En over ‘de grootste investering van het volgende kabinet moet in het onderwijs zijn’, een stokpaardje van D66. Randzaken komen bij Jeroen Pauw amper aan bod.

Naar buiten of niet

Zijn er extra elementen?

Jinek: nou en of. Jaïr Ferwerda gaat mee op campagne, voor zover dat gaat. Hij trapte af met Thierry Baudet van Forum voor Democratie, die als enige nog echt het land in trekt. Wat hij in Helmond allemaal in Ferwerda’s microfoon en voor zijn publiek uitkraamde, deed de talkshowgasten in de studio vooral stilvallen. Robin van Hijfte, verslaggeefster van RTL Nieuws, zoekt kiezers met een probleem thuis op. De eerste was Sandy, die met haar zoontje uit haar krappe Tilburgse woninkje wil verhuizen, maar nog jarenlang geen kans maakt. Een cabaretier (Sander der Pavert en anderen) zorgt aan het einde van het programma voor een vrolijke noot.

Pauw: nee. Of nou ja, meer een kort intermezzo. De lijstrekkers mogen elkaar een persoonlijke vraag stellen. Lilianne Ploumen had een goeie. Hoe gaat Sigrid Kaag om met de bagger die vrouwen met ambitie op sociale media over zich heen gestort krijgen? Kaag zelf kwam niet verder als een vraag voor haar dochter, die in Ploumens stad Maastricht gaat studeren. Wat is daar allemaal te doen?

Scherpe vragen

Wie stelt de beste vragen?

Jinek: ook al is Eva Jinek standaard het hele uur scherp, de beste (of meest terechte) vragen kwamen maandag van Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen. Als het kabinet om elk wissewasje te rade gaat bij het Outbreak Management Team, waarom werd er over het al dan niet doorgaan van de verkiezingen helemáál niet overlegd? Verder mist Jansen bij het huidige kabinet volstrekt de ambitie voor het bouwen van huizen. Hij voelde Kajsa Ollongren terecht flink aan de tand.

Pauw: Jeroen Pauw.

Was er iets hilarisch?

Jinek: ja, maar eerder sneu dan hilarisch voor het slachtoffer. Sander van de Pavert had een stuk of 18 (grappige) filmpjes verzameld over hoe politieke partijen zich in deze verkiezingstijd presenteren. Bij video 2 liep de boel vast en de LuckyTV-man kon onverrichterzake naar huis. Eva: „Een ware kunstenaar moet af en toe door een hel gaan.”

Pauw: nee, eerder iets opmerkelijks. Achter Jeroen Pauw staat een tafel met gasten, maar die hebben geen rol. Het zal aan deze verslaggever liggen, maar die vroeg zich 50 minuten lang af wie dat toch waren en of ze nog iets gingen zeggen. Na afloop werd duidelijk dat het de gasten van het programma erna, Op1, waren. Dom…

Conclusie: Jinek of toch maar Pauw?

Jinek: voor als je een veelzijdiger programma wilt zien. Eva zorgt met een scala aan onderwerpen en filmpjes (als ze niet vastlopen) voor een dynamischer uur dan haar tijdelijke kijkcijferrivaal.

Pauw: voor als je eindelijk de inhoud eens wilt horen (die kun je ook lezen in Metro’s standpunten-reeks trouwens). Lijsttrekkers moeten waar dan ook de gekste dingen doen tegenwoordig. Jeroen Pauw houdt het bij de standpunten van de politieke partijen. Een tikkeltje saai als je PvdA en D66 tegenover elkaar zet (ze willen ‘vooral veel samen doen’). Maar zoals gezegd: er is inhoud. En het slotstuk van komende donderdag dreigt een knaller te worden.

Wat er nog meer komt

Jinek: geen idee. Op het moment van schrijven (dinsdag 16.30 uur) is voor vanavond nog maar één gast bekend, Liane den Haan, lijsttrekker van 50Plus.

Pauw: alles is duidelijk. Vanavond: Wopke Hoekstra (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Woensdagavond: Lilian Marijnissen (SP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Donderdag, een soort Champions League-finale: Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte (VVD).

Pauw zie je hier terug, Jinek kijk je hier.