Tientallen mensen liepen de papegaaienziekte op na uitbraak

Het klinkt in elk geval ‘leuker’ dan kanker of corona, en je kunt misschien zelfs denken dat het een aandoening is waarbij je dwangmatig telkens anderen napraat. Maar de papegaaienziekte is allesbehalve leuk en kan zelfs dodelijk zijn.

Door een uitbraak van de papegaaienziekte tussen november 2019 en maart vorig jaar raakten 66 Nederlanders besmet. Dat zijn er veel meer dan de gemiddeld tien tot twintig zieken per jaar in de vijf jaar daarvoor, maakte gezondheidsinstituut RIVM maandag bekend.

Papegaaienziekte door snot

Al deze patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. Een van hen overleed aan de ziekte. Mensen lopen de ziekte op door het inademen van stofdeeltjes van opgedroogde poep en snot van besmette vogels. Ze krijgen griepachtige klachten met koorts, hoofdpijn en hoesten.



Kinderen lopen papegaaienziekte op na aankoop papegaai https://t.co/mS2lq5CS56 — Meldpunt 144 (@Meldpunt144) June 17, 2016

De papegaaienziekte komt al jaren voor in ons land en aanvankelijk raakten vooral mensen woonachtig in het oosten van het land besmet, maar later breidde dit uit naar andere regio’s in het midden en zuiden van Nederland. Zo heeft een Haagse familie niet veel plezier beleefd aan de papegaai die ze kochten. Het beestje stierf na elf dagen al aan papegaaienziekte en droeg die ziekte over aan beide kinderen. De zoon van vijf jaar oud en de dochter hebben daarvoor antibiotica moeten nemen.

RIVM

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er niet één gemeenschappelijke specifieke bron vastgesteld voor de uitbraak van vorig jaar. „Wel bleken veel patiënten contact met wilde vogels en hun uitwerpselen te hebben gehad in de vier weken voor de eerste ziektedag”, zegt het instituut.

De papegaaienziekte, oftewel psittacose, moet behandeld worden met antibiotica om ernstige gevolgen te voorkomen.

Wat is het?



Longontsteking in de lente? Grote kans op psittacose. Ook gezonde vogels brengen #papegaaienziekte over #onehealth #vjd — RIVM (@rivm) April 20, 2013

Papegaaienziekte is een vorm van longontsteking die bij mensen in Nederland af en toe voorkomt. De papegaaienziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (Chlamydia psittaci), die bij vogels kan voorkomen. Dieren die de bacterie bij zich dragen, kunnen deze overdragen op mensen (zoönose). Niet alleen papegaaien, maar ook parkieten, pluimvee, duiven, eenden, kalkoenen, kanaries en andere vogels kunnen met de bacterie besmet zijn. Ook vogels die geen zichtbare klachten hebben kunnen de bacterie uitscheiden.



