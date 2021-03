Nieuwe studie toont aan: AstraZeneca-vaccin effectiever dan gedacht

Uit een Amerikaanse studie is gebleken dat het coronavaccin van AstraZeneca zowel bij mensen onder als boven de 65 jaar goed werkt. In eerste instantie was men bang dat het bij ouderen minder effectief zou zijn.

Volgens de studie is het coronavaccin voor 79 procent effectief bij het voorkomen van ziekte en 100 procent effectief bij het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Vandaag werden de eerste resultaten van het onderzoek gepubliceerd. Aan de studie deden zo’n 30.000 mensen mee, zo’n 10.000 daarvan kregen een placebo en waren de vergelijkingsgroep.

Coronavaccin van AstraZeneca effectief bij ouderen

In Nederland (en andere landen) worden momenteel alleen mensen onder de 65 ingeënt met het coronavaccin van AstraZeneca. De 65-plussers waren namelijk vorig jaar niet goed vertegenwoordig bij klinisch onderzoek naar het coronavaccin. Bij dit onderzoek was zo’n 20 procent van de deelnemers 65 jaar of ouders. Volgens AstraZeneca is de effectiviteit van het coronavaccin in die leeftijdsgroep 80 procent.

Eerder deze maand ontstond er onrust over het coronavaccin van AstraZeneca. Er waren meldingen dat mensen na de inenting last kregen van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. In onder andere Nederland werd het vaccineren tijdelijk stilgelegd. In het Amerikaanse onderzoek is ook naar die bijwerkingen gekeken. Volgens AstraZeneca is niet gebleken dat de 21.583 mensen die zeker één dosis van het coronavaccin kregen een verhoogd risico hadden op trombose.

‘Geweldig potentieel’

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wegen de voordelen van het coronavaccin van AstraZeneca op tegen de nadelen. Overigens laat de data die bij het WHO bekend is niet zien dat er een verhoogd gevaar is op complicaties als trombose. „Het middel heeft een geweldig potentieel om infecties en doden over de hele wereld te voorkomen”, schrijft het WHO.

Na een positief advies van de Europese Geneesmiddelenraad (EMA) hebben bijna alle landen het inenten met het coronavaccin van AstraZeneca weer hervat. Alleen Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland gebruiken het middel tijdelijk niet.