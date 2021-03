Deense die overleed na AstraZeneca-vaccin had ‘ongebruikelijke’ symptomen

Er is de laatste tijd een hoop gedoe om het AstraZeneca-vaccin. Zo zijn er enkele tientallen gevallen van trombose gemeld, en een Deense vrouw overleed aan een bloedstolling na haar vaccinatie. Nu zegt het Deense medicijnagentschap dat de vrouw „zeer ongebruikelijke” symptomen had. Zo had de 60-jarige patiënte een laag aantal bloedplaatjes, stollingen in kleine en grote bloedvaten en bloedingen.

Vorige week maakte Denemarken bekend dat ze tijdelijk zouden stoppen met het AstraZeneca-middel. Dat was een voorzorgsmaatregel, zeiden de autoriteiten, vanwege mogelijke bijwerkingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meerdere Europese landen stoppen gebruik

Denemarken is, zoals we inmiddels weten, niet het enige land dat tijdelijk stopt met het AstraZeneca-vaccin. Ook Nederland is er even klaar mee. Maar andere landen, zoals Duitsland en België, zien daar nog geen reden toe. Duitsland herhaalde vandaag dat het inenten met het AstraZeneca-vaccin niet wordt stilgelegd.

Volgens de Belgische vaccinatietaskforce zijn er dertig gevallen van trombose gemeld bij de EMA „op een totaal van 5 miljoen toegediende vaccins”. Voor hen dus geen reden om te stoppen met het middel. Maar in Nederland dus wel even, al benadrukte demissionair zorgminister Hugo de Jonge dat hij „goede hoop” heeft dat we het vaccin snel weer kunnen gebruiken. Dan zorgt deze hele situatie niet voor grote vertragingen in de vaccinatieplanning.

Wel moesten bijna 289.000 vaccinatie-afspraken afgezegd worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op basis van nieuwe informatie uit Noorwegen en Denemarken pauzeren we, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen van het AstraZeneca-coronavaccin voor twee weken. Lees hier meer 👉 https://t.co/hGgiqwrlpu pic.twitter.com/fLrS82Wmrm — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 14, 2021

AstraZeneca: ‘Geen aanwijzingen verhoogd risico bloedstollingen’

Gisteren benadrukte AstraZeneca dat er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin een verhoogd risico oplevert op bloedstollingen. Dat beaamde mede-ontwikkelaar Oxford Vaccine Group vandaag. Directeur Andrew Pollard benadrukte bij de BBC dat er „geen toename van het aantal bloedstollingen is in het Verenigd Koninkrijk, waar in Europa de meeste inentingen hebben plaatsgevonden”.

Ook in andere werelddelen slaat de AstraZeneca-onrust toe. Zo maakte Thailand vorige week als eerste niet-Europees land bekend dat ze nog even zouden wachten met het gebruiken van het vaccin. Inmiddels zijn ze teruggekomen op dat besluit, morgen beginnen ze mensen te vaccineren met dit middel.

Indonesië liet vandaag juist weten het vaccin voorlopig op de plank te laten liggen. De minister van Volksgezondheid zei dat wordt gewacht op nadere informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).