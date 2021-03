Storm zorgt voor veel schade: losgerukte dakdelen, omgewaaide bomen

De storm die de afgelopen dagen over ons land raasde, heeft flink wat schade veroorzaakt. Uit alle delen van het land komen meldingen van stormschade. Dat gaat veelal om omgewaaide bomen, afgewaaide takken, dakpannen of dakdelen en losgerukte zonneschermen. De boulevard in Vlissingen is afgesloten vanwege zandophoping op de weg, meldt de gemeente. De weg blijft dicht totdat het weer het toestaat het zand te verwijderen.

In het Gelderse Putten zijn, door de harde wind, platen van een 18 meter hoge silo van een bedrijf afgewaaid en vlakbij het spoor terechtgekomen, meldt Omroep Gelderland. Treinen reden uit voorzorg enige tijd langzamer langs het terrein. Ook gisteren waren er soortgelijke problemen bij Recyfood Recycling.



Beelden bij melding stormschade Schuringsedijk. Een omgewaaide boom versperde daar de weg. pic.twitter.com/CFPHClq3EB — Brandweer Numansdorp (@BrandweerNMD) March 13, 2021

Schade door storm

In Rotterdam staan een aantal kades van het Noordereiland en onder de Willemsbrug aan de Maas onder water door een combinatie van harde wind en vloed. Volgens MediaTV.nl is de kade onder de Willemsbrug daarom afgesloten. In de loop van de avond zal het water waarschijnlijk dalen.

De Markerwaarddijk (Enkhuizen-Lelystad), onderdeel van de N307, is enkele uren afgesloten geweest voor vrachtwagens en auto’s met aanhangers. Rond 18.00 uur werd het verbod opgeheven, maar er geldt voorlopig wel een inhaalverbod en een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

In Zwolle waaiden stenen van de gevel van een appartementencomplex. Volgens De Stentor mogen bewoners van vijf appartementen hun woning tot maandag niet verlaten. Niemand is gewond geraakt door de vallende stenen. In het Groningse Stadskanaal viel een boom tegen een huis. Datzelfde gebeurde in Maastricht.



Afwisseling van buien en kortdurende opklaringen.

Er staat veel wind met vooral rond de #Wadden nog korte tijd kans op een WZW #storm en ZEER ZWARE WINDSTOTEN!

Elders neemt de wind geleidelijk af. Foto: Ameland, @richardtkiewiet pic.twitter.com/KRX4c9sTU5 — Meteo Voorne Putten (@MeteoVoorne) March 13, 2021

Code geel

Vanwege zware windstoten, met name tijdens buien, heeft het KNMI voor het hele land code geel afgekondigd. Die windstoten kunnen 80 tot 90 kilometer per uur zijn, aan zee tot rond 100 km per uur. In de loop van de avond neemt de wind vanuit het zuidwesten af en verdwijnen de zware windstoten.

Donderdag hadden we ook al te maken met een storm, de eerste officiële van het jaar. Windstoten van 120 kilometer per uur richtten voor 30 miljoen euro schade aan. Deze storm kreeg geen naam omdat er geen code oranje was afgegeven.



