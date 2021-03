De lentestorm heeft flink wat miljoenen doen omwaaien

De storm deed gisteren heel wat stof opwaaien, en ook heel wat bomen, vrachtwagens en dakpannen omwaaien. Onder andere. De schade loopt aardig in de papieren, al kan het nog veel erger.

De lentestorm van donderdag heeft naar schatting voor 30 miljoen euro aan schade aangericht. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars in een voorlopige eerste schatting van de schade.

Stormschade



De storm is stevig 💨

In Nieuw-Vennep is dit het resultaat: aan de Westerdreef is deze boom omgewaaid. Laten we hopen dat het hierbij blijft.. pic.twitter.com/uo0GT59vk6 — Marjolein Steffens (@Msteffenswater) March 11, 2021

Lentestorm

De schade ontstond met name aan gebouwen, de inboedel en voertuigen van particulieren en bedrijven. De schademeldingen komen uit het hele land, maar vooral de kustgebieden, Zeeland en het noorden van Nederland hadden last van de lentestorm. Verzekeraars melden omgewaaide bomen, rondvliegende takken, dakpannen en puin als veroorzakers van schade. Er viel één dodelijk slachtoffer. Een wandelaar in het Limburgse Bemelen werd getroffen door een omvallende boom.

Schade aan de land- en tuinbouw en aan overheidseigendommen is niet meegenomen in de schatting. Het Verbond denkt daarom dat het schadebedrag nog zal oplopen.

De lentestorm van donderdag was de eerste officiële storm van het jaar, met windstoten van boven de 120 kilometer per uur. De storm kreeg geen naam omdat er geen code oranje werd afgegeven. Maar een stormachtige dag was het gisteren zeker, ondervond brandweervrouw Amanda van Kuijk gisteren aan den lijve.

Vaker schade

Stormachtig weer zorgt vaker voor schade. Het Verbond denkt dat de schade door klimaatverandering in Nederland gemiddeld met 250 miljoen euro op jaarbasis zal toenemen. Het Verbond gaat daarom samenwerken met weerinstituut het KNMI om inzicht te krijgen in de impact van verschillende weersgebeurtenissen op de schade in Nederland.

Storm Ciara veroorzaakte in februari 2020 nog voor naar schatting 80 miljoen euro schade. Storm Friederike zorgde in januari 2018 voor een enorme schade van circa 400 miljoen euro.

#Stormschade

Ook op social liep het gisteren storm met de schade, waarbij ook heel bijzondere items werden gedeeld. En vogeltjes.



Thuis ook #stormschade. Asbreuk van de #molen (fabrikant onbekend😅). Wiekenkruis heeft het gelukkig overleefd. Nieuwe klus voor @Demolenmaker? pic.twitter.com/Ka3aLWDbNh — Marcel Korevaar (@amkorevaar) March 11, 2021



