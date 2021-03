Ook Kate Middleton herdenkt vermoorde Sarah Everhard, wake gaat toch door

Tientallen mensen hebben vanavond een eerbetoon gebracht aan de vermoorde Britse Sarah Everhard. De politie had gewaarschuwd geen wake te houden, omdat dat ingaat tegen de coronamaatregelen. Maar zelfs Kate Middleton, de vrouw van prins William, bezocht een herdenkingsplek voor Everard in Londen. De moord op de 33-jarige, waarvan een agent wordt verdacht, heeft geleid tot een golf van woede en verontwaardiging over geweld tegen vrouwen.

De politie zei dat deelnemers van een herdenking of protestbijeenkomst rekening moesten houden met boetes van omgerekend ruim 11.600 euro. Daarom werd de officiële wake die vandaag gepland stond, afgelast. Met de herdenking wilden de initiatiefnemers de aandacht vestigen op de voortdurende angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding op straat. Ook in andere Britse steden waren bijeenkomsten gepland.

Nu zijn er in verschillende steden dus toch mensen de straat op gegaan voor een herdenking. Maar ook is op beelden op Twitter te zien dat de politie ingrijpt. Zo is er een grote groep mensen te zien op een video, die uit elkaar worden gedreven door agenten. De deelnemers van de herdenking roepen: „Schaam jullie!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoofdverdachte moord op Sarah Everhard

De hoofdverdachte van de spraakmakende moord moest eerder vandaag voor de rechter verschijnen. Het gaat om een 48-jarige man, die werkt bij de diplomatieke beschermingseenheid van de politie. Wayne Couzens, zoals hij heet, moet langer in hechtenis blijven. Hij zou Everhard ’s avonds, op 3 maart, terwijl ze te voet op weg was in Zuid-Londen, hebben ontvoerd en daarna vermoord. Een 30-jarige vrouw, vermoedelijk de echtgenote van de verdachte, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.

Couzens verscheen in de rechtbank met wat een wond op zijn voorhoofd leek te zijn. De politie had eerder gezegd dat de verdachte tijdens zijn hechtenis al twee keer naar het ziekenhuis was gebracht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ophef

Na de moord en de vondst van het lichaam van Everhard, ontstond er op social media veel ophef. Zo delen vrouwen op Instagram een post met ‘text me when you get home‘, een bekend fenomeen voor veel vrouwen. Zij sturen dat namelijk naar vriendinnen als ze alleen naar huis gaan.

Daarnaast delen veel vrouwen verhalen waarin ze vertellen dat ze zelf ’s avonds ook niet meer alleen naar buiten durven. Het is zo ‘gewoon’ geworden voor vrouwen om zich niet veilig te voelen alleen op straat, dat ze elkaar ‘App/sms me als je thuis bent‘ sturen. Bijna elke vrouw heeft dit weleens gedaan en voor veel vrouwen is het zelfs een gewoonte geworden, terwijl dat natuurlijk niet nodig zou moeten zijn.