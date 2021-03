Rutte: explosie teststraat GGD ‘totaal onacceptabel’

Premier Mark Rutte noemt de explosie bij een coronateststraat in Bovenkarspel „totaal onacceptabel”. Dat juist de mensen van de GGD die „vreselijk hard werken om ons veilig te houden, ons land te beschermen tegen corona” doelwit lijken, is „echt verschrikkelijk, echt schandalig”, zegt Rutte.

Ook minister Hugo de Jonge heeft gereageerd: volgens hem is de explosie „krankzinnig”. Hij heeft ook gebeld met de GGD „waar iedereen natuurlijk vreselijk is geschrokken”, twittert hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al ruim een jaar leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit. Krankzinnig. Zojuist gebeld met @GGDHN waar iedereen natuurlijk vreselijk is geschrokken. Laten we achter de mensen blijven staan die keihard werken om ons uit deze crisis halen. https://t.co/hNUEe8qk4r — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 3, 2021

Explosie ‘krankzinnig’

„Al ruim een jaar leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit. Krankzinnig”, zegt De Jonge. „Laten we achter de mensen blijven staan die keihard werken om ons uit deze crisis halen.”

De beveiliging was in Bovenkarspel „paraat”, zegt De Jonge. „Maar het ligt niet aan beveiliging, het ligt aan iemand die het in zijn hoofd haalt om zoiets te doen. Dáár moeten we het over hebben.”

D66-leider Sigrid Kaag uit ook haar waardering voor de GGD-medewerkers: zij „strijden elke dag tegen het virus, voor onze gezondheid. Wie hen op deze lafhartige wijze aanvalt, valt ons allemaal aan.”

CDA-voorman en minister van Financiën Wopke Hoekstra betuigt op Twitter „diep respect voor alle medewerkers van de GGD. Wat een verschrikkelijke ochtend moet dit voor hen zijn geweest”, schrijft hij. „Je mag het over alles met elkaar oneens zijn, maar dit is echt onacceptabel.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onze GGD-medewerkers strijden elke dag tegen het virus, voor onze gezondheid. Wie hen op deze lafhartige wijze aanvalt, valt ons allemaal aan. #D66 https://t.co/YEC0CNzpLA — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 3, 2021

Burgemeester: ‘Dit verwacht je niet’

Volgens de burgemeester van Stede Broec, waar Bovenkarspel onder valt, waren er „geen signalen dat zoiets zou kunnen gebeuren”. „Dit verwacht je niet”, aldus Ronald Wortelboer. Hij is „erg geschrokken” van de explosie.

Wat de explosie precies veroorzaakte is niet bekend, maar de burgemeester houdt er rekening mee dat weerstand tegen de coronamaatregelen de reden kan zijn geweest.

„Ik snap best dat er mensen zijn die gefrustreerd zijn door de coronasituatie en alle maatregelen. Het is een groot goed dat je het soms hartgrondig met elkaar oneens mag zijn in onze samenleving, maar met die vrijheid komt ook de plicht om dat op een fatsoenlijke manier te uiten”, zegt de bestuurder. Hij noemt de gebeurtenis „heel vervelend richting de GGD-medewerkers. Zij staan iedere dag klaar voor onze gezondheid, dat moeten ze kunnen doen zonder zich onveilig te voelen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen gewonden

Wortelboer hoopt dat ook dat dit incident op zichzelf staat. „We moeten het ook niet te groot maken”, zegt hij. Verder is de burgemeester blij dat niemand gewond is geraakt toen het explosief op de vroege ochtend afging. „Er was wel een beveiliger aanwezig. Gelukkig heeft die ook geen letsel opgelopen”, zegt Wortelboer, die vanochtend een bezoek bracht aan de locatie. Er waren wel wat gebroken ruiten, maar hij bleef op afstand omdat het politieonderzoek nog gaande was.

Samen met de GGD en de politie gaat Wortelboer bekijken of meer beveiligingsmaatregelen nodig zijn rond de teststraat van de GGD. Die is vooralsnog gesloten.