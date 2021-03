Explosie bij GGD-teststraat Bovenkarspel: ‘Wat een ontzettende hufters’

Teststraten waren eerder al het doelwit van vandalisme. Zo zijn op meerdere locaties al ramen ingegooid en is er zelfs brand gesticht. Maar het kan altijd erger: vanmorgen klonk een explosie in een GGD-teststraat,

Bij een teststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland) is vanochtend een explosief afgegaan. De politie gaat ervan uit dat de teststraat het doelwit was.

Explosie

De ontploffing bij de teststraat aan de Middenweg was om 06.55 uur. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Volgens een woordvoerder van de politie leek het explosief op een metalen blik of pijp van ongeveer 10 centimeter hoog. De Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek, evenals de politie. Het explosief lag aan de buitenzijde van het pand. „Er is iets ontploft en er zijn vijf ramen kapot gegaan. We onderzoeken wat er precies is gebeurd”, aldus de woordvoerder.



Bij de teststraat Covid van de GGD in Bovenkarspel is vanochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Ramen vernield, geen letsel. Politie doet onderzoek. Omgeving is afgezet. — Politie NHN (@POL_NHN) March 3, 2021

De GGD-teststraat, gevestigd aan de Middenweg 7 in Bovenkarspel, ging eind november open. Volgens de GGD heeft de teststraat een maximale capaciteit van 800 testen per dag.

De GGD is alle afspraken voor woensdag aan het afbellen. Wanneer de teststraat weer open gaat is nog onbekend.

‘Hufters’

De explosie kan rekenen op veel (boze) reacties. „Wat een ontzettende hufters om zoiets te doen… Hopelijk vinden jullie ze heel snel”, reageert iemand die er vanuit gaan dat het geen eenmansactie was. „Moet niet gekker worden”, schrijft een ander en „wat een idiote actie.” Een lolbroek tagt z’n vriend met de woorden ‘wat heb je gedaan?!’ Hij is overigens niet de enige grappenmaker:



Het aantal besmettingen was wel explosief gestegen in deze regio — @Dirkusssss.Parler/Gab.com (@Dirkussss) March 3, 2021

De actie roept van alles op bij mensen. „Wat een walgelijk volk bestaat er toch!”, schrijft iemand, met een rode woedende emoji erachter.



