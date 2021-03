Ex Phil Collins verdient miljoenen door veilen van zíjn persoonlijke items

Sommige stellen gaan zonder ruzie uit elkaar, bij andere is meer het nummer van Acda en de Munnik van toepassing en in celeb-land (in de Verenigde Staten) lijkt een scheiding zelden zonder slag of stoot te gaan. Of zonder een veiling waarbij zij de bezittingen van Phil Collins veilt, en er nóg rijker door wordt.

De 2 miljoen dollar die ze vorige maand ophaalde met de verkoop van persoonlijke items van haar ex-man Phil Collins waren niet genoeg voor Orianne Cevey. Volgens onder meer de New York Post zet zij vandaag opnieuw een aantal spullen te koop in een online veiling.



Phil Collins' ex Orianne Cevey could bring in $1M with new auction https://t.co/BFjOnfwIQk pic.twitter.com/vR7l7NGtWu — Page Six (@PageSix) March 3, 2021

Veiling

De veiling wordt georganiseerd door Kodner Galleries, dat aan de krant laat weten dat Orianne meer dan een miljoen kan ophalen met de eigendommen die deze keer onder de hamer gaan. Fans kunnen onder meer twee awards van Phil bemachtigen en een chique ring van Tiffany’s. Het zou niet gaan om de trouwring van Orianne, die ook allerlei designproducten verkoopt, zoals kleding, schoenen, handtassen en sieraden.

Een woordvoerder van Kodner Galleries vertelt dat het veilinghuis door 3000 handtassen en 6000 paar schoenen van Orianne is gegaan om de beste items te vinden. Maar laten we eerlijk zijn: het zijn niet háár spullen die de meerdere nullen op gaan leveren.

„Kan een advocaat mij uitleggen hoe het kan dat de ex van Phil Collins legaal zijn gouden platen kan verkopen?”, riep iemand vlak voor de vorige veiling op Twitter. Een ander had een lumineus idee. Het minimum bieden op al z’n spullen en die daarna aan hem teruggeven. Maar het mocht niet baten, zijn ex haalde er 2,165,592 miljoen dollar mee op, om precies te zijn.



i think people should bid the minimum on phil collins’ stuff & no one else bid until the auction is over & give him his stuff back. his ex needs to get a job & not make any more money off him. — Sophia (@calla_lily__) January 27, 2021



Can an attorney please respond to this question…how can Phil Collins ex wife “legally” sell “auction off” his gold records and belongings since they belong to him? I’m really curious. — Danielle (@Daniell29739431) January 28, 2021

The Botox and the Musician

Diezelfde ex die allesbehalve geliefd is, blijkt wel na een rondje social media. „Wat is dát?”, reageert iemand op haar foto. „Wat is er mis met haar gezicht?”, doelend op de overduidelijke botox-uitspattingen.



Phil Collins' Ex, Orianne Cevey, Auction Hauls in $2,165,592 https://t.co/lTMqhschal via @TMZ Jesus what is wrong with her face? — Shawn Eldred (@shabbs69) February 4, 2021

Scheiding Phil Collins

Phil en Orianne trouwden in 1999 en kregen twee zoons, maar scheidden in 2008. In 2015 kwamen ze weer bij elkaar. Afgelopen jaar kregen zij flinke ruzie met elkaar, omdat Phil erachter was gekomen dat Orianne in het geheim was getrouwd met een andere man. Phil probeerde haar daarop uit hun huis in Miami te zetten, maar de plakker weigerde een tijdlang de woning te verlaten. Uiteindelijk ze kwam tot een overeenkomst met haar ex, waarbij vast ook weer meerdere nullen mee gemoeid waren – of misschien wel zijn gouden platen en awards – en waarna ze (uit)eindelijk uit de woning vertrok.