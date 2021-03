Politiek in kindertaal: vanavond lijsttrekkers aanwezig bij Jeugdjournaal

De verkiezingsstrijd is nog volop gaande. Alleen mensen boven de 18 mogen stemmen (logisch), maar toch proberen lijsttrekkers ook kinderen te bereiken. Zij zijn immers de stemmers van de toekomst. Daarom zijn de lijsttrekkers van de grootste partijen vanavond aanwezig bij het NOS Jeugdjournaal.

In de Jeugdjournaal-studio zijn de lijsttrekkers Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) te gast. Zij zijn uitgekozen omdat hun partijen op dit moment de meeste zetels in de Tweede Kamer hebben.

De zes lijsttrekkers houden voor een publiek van schoolkinderen een spreekbeurt over de toekomst van Nederland, vertellen over hun eigen jeugd en over hun favoriete hobby’s. Tijdens een kennisquiz wordt duidelijk wat de politici weten over de leefwereld van kinderen. Voor het publiek misschien een eitje, maar weten de lijsttrekkers de antwoorden ook?



Het staat erop! De Jeugdjournaal Verkiezingsuitzending is opgenomen, en morgen, 19u, op je tv en je internet! Ga dat zien, 6 lijsttrekkers, 12 kinderen, 2 presentatoren @npozapp. #jeugdjournaal #verkiezingsuitzending #bingo pic.twitter.com/tBdxOXfkLV — Joris Marseille (@JorisMarseille) March 13, 2021

D66 klimt omhoog in peilingen

In de tijd voorafgaand aan de verkiezingen, komt Maurice de Hond elke week met een peiling. Vandaag bracht hij de laatste naar buiten, waarin een stuk meer verschuivingen te zien zijn dan de afgelopen tijd. Vooral D66 komt sterk op. De partij steeg met drie zetels naar zeventien. De stijging wordt enigszins afgeremd door Volt die D66 zeker een zetel scheelt. Volgens De Hond komt de stijging van D66 vooral door het optreden van lijsttrekker Sigrid Kaag deze week.

De VVD verliest een zetel (naar 31) en het CDA wint er een (naar 18). De PvdA (11), GroenLinks (8), PvdD (6), ChristenUnie (6) en 50Plus (1) leveren een zetel in. Ook Code Oranje verliest een zetel en zakt weg onder de kiesdeler. De SP (10), FVD (6) en Volt (3) stijgen een zetel. Het aantal virtuele zetels voor de PVV (24), SGP (3), JA21 (3), DENK (2) en Bij1 (1) blijft gelijk.



Kort voor de verkiezingen een aantal interessante verschuivingen. D66 stijgt 3 zetels. VVD ruim de grootste, maar zakt wel weg.

Inmiddels heeft ruim 10% van de kiezers die op gaan komen, hun stem (per brief) uitgebracht. https://t.co/35cRX1rOeR pic.twitter.com/6BrIhH57Jc — Maurice de Hond (@mauricedehond) March 14, 2021

Eerste debat lijsttrekkers

Hopelijk gaat het optreden van de lijsttrekkers bij het Jeugdjournaal beter dan bij het eerste grote lijsttrekkersdebat. Daar ontstonden namelijk nogal wat gênante momentjes, en werden de lijsttrekkers geconfronteerd met een ontevreden kiezer. Zo kreeg Rutte een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorgeschoteld.

Verder werden kijkers (per ongeluk) zwoel in het oor gefluisterd door presentatrice Jetske Schrijver en keek Wopke Hoekstra voortdurend in de camera. Meerdere kijkers vonden dat – terecht – een tikje ongemakkelijk.

Wil je het NOS Jeugdjournaal (terug)kijken? Dat kan hier.