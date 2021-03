Opluchting en ook grote zorgen over opschorting AstraZeneca

Ook Nederland stopt voorlopig met het vaccineren met AstraZeneca, en dat scheelt al gauw duizenden vaccinaties. Ouderen- en patiëntenorganisaties zijn opgelucht, Nu’91 noemt het zorgwekkend, en ze zijn niet de enige.

Seniorenorganisatie ANBO vindt het verstandig dat de afspraken voor het inenten met het AstraZeneca-vaccin voorlopig zijn opgeschort. „Eerst moet alles rustig op een rijtje worden gezet en de meldingen goed worden onderzocht. Voor alles moeten we onrust voorkomen en als blijkt dat er wat mis is, dan heb je op tijd de boel stil gezet”‘, zegt de ouderenbond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prikken AstraZeneca

Het prikken met AstraZeneca is tijdelijk gestaakt omdat er meldingen zijn van mensen die na toediening van het vaccin te maken kregen met bloedstolsels. Aanvankelijk zag Nederland daarin geen reden tot zorg, omdat trombose heel veel voorkomt.

„Natuurlijk willen de 60 tot 65-jarigen graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden, maar de twee weken vertraging moeten we voor lief nemen”, zegt ANBO. De belangenorganisatie roept zorgminister Hugo de Jonge op om te kijken of door een herverdeling van de vaccins de periode dat deze ouderen niet worden ingeënt zo kort mogelijk kan zijn.

Patiënten

Ook Patiëntenfederatie Nederland spreekt van een verstandig besluit. „Eerst kijken wat er aan de hand is en of er iets aan de hand is. Als er twijfels zijn is het verstandig om tijdelijk te stoppen”, zegt een woordvoerder. „Tegelijk hopen we dat er hierdoor geen opstoppingen in het vaccinatieprogramma komen, mensen zitten te wachten om ingeënt te worden”, vervolgt hij. Of er veel verontruste telefoontjes bij de patiëntenorganisatie binnenkomen kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Op Twitter reageren mensen wel al verontrust.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Honderden? Half UK is gevaccineerd hiermee. Hebben we nog wel iets vernomen van het Uk? 🧐 — MoveForward (@MoveFMove) March 14, 2021

‘Geruststellend’

Hartpatiënten Nederland noemt het „geruststellend” dat voorlopig niet meer geprikt wordt met het AstraZeneca-vaccin. „Er moet eerst duidelijkheid komen in verband met onvoorziene bijwerkingen”, zegt de patiëntenorganisatie. De organisatie deed donderdag een dringend beroep op de minister en het RIVM om tijdelijk te stoppen met het vaccin. „Gelukkig wordt hier nu gehoor aan gegeven.” De organisatie vindt dat het vaccin niet gebruikt moet worden voor kwetsbare groepen, zoals hartpatiënten en mensen met andere chronische ziekten. „Althans voor zolang het niet bewezen betrouwbaar is voor deze groepen.”

Nu’91: ‘Verwarrend’

De vakbond voor zorgpersoneel NU’91 vindt het besluit om een vaccinatiepauze in te lassen voor het vaccin van AstraZeneca verwarrend. Het vaccin wordt tot nu toe vooral gebruikt voor zorgpersoneel. Voorzitter Stella Salden sprak in het NOS Radio 1 Journaal van een worstcasescenario, nu het aantal besmettingen weer oploopt en er mutaties van het coronavirus zijn.

‘Zorgwekkend’

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ heeft begrip voor het besluit van zorgminister Hugo de Jonge om het prikken met AstraZeneca tijdelijk te staken. „We snappen dat de minister het zekere voor het onzekere neemt, we wachten het even af. Maar we zijn hier wel zeer bezorgd over”, reageert een woordvoerder van de organisatie.

Hij wijst erop dat het besluit vooral medewerkers in de thuiszorg treft. „Die stonden klaar voor het AstraZeneca-vaccin. Het is natuurlijk wel zaak dat deze medewerkers zo snel mogelijk worden gevaccineerd, helemaal nu het aantal besmettingen weer oploopt en de derde golf boven de markt hangt. Maar het is nu even niet anders, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt.”

Overigens zijn er ook sommige mensen in andere landen die juist heel blij met het vaccin zijn en de gekregen merchandise met liefde opspelden:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thank you bad ass scientists, thank you vaccine volunteers, thank you jabbers and marshalling volunteers at the centre. Thank you NHS#vaccinated #AstraZenaca pic.twitter.com/1Sdq7d9nCn — Hey Jude 🏳️‍🌈🕷🦄🐱🤠👢⚓️🛍 (@Rosinacarley) March 15, 2021

‘Geen bewijs’

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei donderdag nog dat Nederland door zou gaan met AstraZeneca. Enkele andere landen waren toen al uit voorzorg gestopt met de inenting van het vaccin van de Zweeds-Britse farmaceut. AstraZeneca zelf meldde gisteren – na onderzoek – dat er geen bewijs is voor een hoger risico op bloedstolsels door vaccin. Ook de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) stelt dat er geen aanwijzingen zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.