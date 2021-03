Aan de andere kant van de wereld wint D66 een keer niet, integendeel

Op Bonaire is het CDA de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Nee, D66 heeft dus niet overál veel meer stemmen gekregen. Zelfs minder.

Vier jaar geleden ging D66 nog aan kop op het eiland. Bonaire is de eerste van de drie bijzondere gemeenten die de eindstand heeft doorgeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

D66 volgt op Bonaire zelfs op afstand

Het CDA krijgt 28,6 procent van de stemmen op Bonaire. D66 volgt op afstand met 14,3 procent. In 2017 was het omgekeerde het geval. Toen haalde D66 28 procent van de stemmen en het CDA 15,9 procent. In Nederland pakte de partij van Sigrid Kaag bijna overal een zege bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Buitenlandse media spreken van een Kaag-effect.

De VVD staat op plek drie op het eiland, met 11,9 procent, gevolg door de PvdA (9 procent). Daaronder zitten de partijen elkaar op de hielen: GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV halen allemaal ongeveer 5 procent van de stemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een prachtige avond. Jullie steun aan onze idealen en ideeën is overweldigend. Mijn dank is groot. Ik feliciteer uiteraard ook de andere winnaars van vanavond. Nu aan de slag, de toekomst wacht niet. Foto: Martijn Beekman pic.twitter.com/UfXQ3SdYT1 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 17, 2021

Forum voor Democratie op Bonaire

Forum voor Democratie is op Bonaire, net als op het vasteland, flink gegroeid, van 1,5 procent in 2017 naar 4,2 procent nu. BIJ1 stond in 2017 ook op 1,5 procent van de stemmen. Dat percentage steeg naar 2,6 procent. De opkomst van de kiezers was met 22,6 procent iets hoger dan vier jaar geleden.

Bonaire is de grootste van de drie bijzondere gemeenten. De andere twee, Saba en Sint Eustatius, hebben de resultaten nog niet aangeleverd.

D66 de grootste in Utrecht

D66 is de populairste partij in de gemeente Utrecht, bleek vandaag na het tellen van alle stemmen. De partij kreeg 25,8 procent van de stemmen. De partij was woensdagnacht, na het tellen van 86 procent van de stemmen, al de grootste. In Eindhoven bleef D66 de tweede partij, maar de achterstand op de VVD is veel kleiner dan in 2017. In Nijmegen zijn de rollen wel omgedraaid: D66 de grootste partij, de VVD de tweede. Verder werd D66 de grootste in onder meer Amsterdam, Leeuwarden, Delft, Haarlem, Groningen, Arnhem en Zwolle.

Lijsttrekker Sigrid Kaag kreeg in Den Haag vandaag een staande ovatie van haar fractiegenoten.

De volledige uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer vind je vanaf vanavond of vrijdag in de loop van de dag op de website van de Kiesraad.