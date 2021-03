Lente gaat nu echt beginnen met droog, zonnig en warm weer

Vandaag begint officieel de astronomische lente. Om precies te zijn begon die om 10.37 uur. Op 1 maart ging de meteorologische lente al van start, maar daar merkten we de laatste tijd weinig van. Het was nat, regenachtig en grauw. Maar de ‘echte’ lente wordt heel anders: waarschijnlijk vrij droog, zonnig en warm. Volgens Weer.nl is dat te danken aan hogedrukgebieden die – net als voorgaande lentes – de komende maanden ons land aandoen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

☀️ Yesss!! De lente is om 10:37 officieel van start gegaan! 🌸🐑 pic.twitter.com/xT198YSdAD — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) March 20, 2021

Maar trek nou vandaag maar niet meteen je korte broek aan, het namelijk nog wel fris worden. Vanaf de laatste week van maart lijkt het vrij warm te zullen zijn. En dat warme weer zet zich in april en mei nog even door. Of de temperaturen hoog zijn, hangt nog wel af van waar de hogedrukgebieden terechtkomen. Als dat boven de oceaan zal zijn, is de wind vermoedelijk vaak nog noordelijk en dat brengt gematigde temperaturen met zich mee.

Vorig jaar hadden we een extreem zonnige lente. Volgens Weer.nl verliepen van de 22 lentes die we sinds 1999 hebben gehad, er 20 zonniger dan normaal. De meesten zijn ook warmer en droger dan gemiddeld.

Begin lente: dagen langer dan nachten

En voor iedereen die lijdt onder winterdepressie is er nóg meer goed nieuws. De dagen zijn namelijk weer langer dan de nachten. We hebben dus meer licht overdag. Dat schrijft Weeronline. En omdat de lente vandaag officieel is begonnen, blijven de dagen steeds langer worden. Aan het eind van de lente schijnt de zon zelfs 15,5 uur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In maart worden de dagen steeds 4 minuten langer, en elk jaar bereikt dat tempo op 20 of 21 maart (dit weekend dus) z’n hoogtepunt. Dat betekent dat we in een maand tijd een uur aan daglicht winnen! Het verschil aan zonuren tussen de kortste en de langste dag van het jaar is ook flink: in december, op de kortste dag, schijnt de zon slechts 7,75 uur. In juni, het begin van de zomer, schijnt-ie maar liefst 16,5 uur.