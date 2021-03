Franse straling besmette vrijwel alle inwoners van deze eilandengroep

Vanaf de tweede helft vorige eeuw tot het einde van de vorige eeuw straalde Frankrijk erop los met kernproeven op een van hun eilandengroepen. Lang leve de onderzoeksjournalistiek.

De straling van Franse nucleaire testen in Frans-Polynesië heeft vrijwel alle inwoners van de eilandengroep in de Stille Oceaan besmet. Frankrijk heeft de stralingsniveaus als gevolg van de testen in de periode 1966 – 1996 bewust te laag voorgespiegeld.

Kernproeven Frankrijk

Onderzoek van de site Disclose schrijft dat in een rapport op basis van twee jaar onderzoek in militaire archieven. Alleen al door een kernproef in 1974 zijn ongeveer 110.000 mensen besmet geraakt, berekenden de onderzoekers. Dat is nagenoeg de hele bevolking van Frans-Polynesië. Onder meer Tahiti behoort daartoe.



@Disclose_ngo et @interprt, avec l’université de Princeton, ont enquêté pendant deux ans sur les essais nucléaires français dans le Pacifique. Notre enquête dévoile les mensonges et dissimulations de l'Etat sur la contamination de la Polynésie française. https://t.co/CzD94lOl7P — Disclose (@Disclose_ngo) March 9, 2021

Het onderzoek toont volgens Disclose aan hoe de „Franse autoriteiten de ware impact van nucleaire testen op de gezondheid van Polynesiërs meer dan vijftig jaar verborgen hielden”. De stralingsniveaus waren naar schatting tussen de twee en tien keer hoger dan de Franse Atoomenergiecommissie in 2006 meldde, aldus de onderzoekers, die de in 2013 vrijgegeven gegevens anders hebben geïnterpreteerd. Anders dan de autoriteiten gingen de onderzoekers er bijvoorbeeld vanuit dat de eilandbewoners regenwater dronken.

Schadevergoeding Franse straling

Frankrijk beloofde in 2009 de schade van tienduizenden mensen die slachtoffer zijn geworden van de nucleaire testen te compenseren. Een nieuwe wet voorziet sindsdien in een regeling voor burgers die door de proeven ernstige ziektes, zoals nierkanker, huidkanker en leukemie, hebben opgelopen. Tot nu toe hebben 63 Polynesische burgers een schadevergoeding ontvangen. Militairen en ingehuurd personeel zijn niet meegerekend.



Franse schadevergoeding kernproeven: Frankrijk gaat mensen die door kernproeven van het Franse leger gezondheids.. http://tinyurl.com/r8ebuq — Nieuws op TV (@headlinesnieuws) May 28, 2009