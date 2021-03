Redders van de baby in vuilcontainer geëerd door Halsema

Vorige maand werd een baby gevonden op een plek waar niemand terecht wil komen. Vanuit een vuilcontainer huilde het meisje dat in een Jumbo-tas was in gestopt, haar leven tegemoet. Ze trok de aandacht van buurtbewoners in Zuidoost die de alarmdiensten inschakelden. Burgemeester Halsema eert de redders van het kindje.

Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering in Amsterdam heeft burgemeester Femke Halsema vandaag kort stilgestaan bij de vondst van het pasgeboren meisje, dat vorige maand werd ontdekt in een vuilcontainer in Zuidoost.



Mooi dat Femke Halsema de #raad020 opent met de mededeling van de tweede geboorte van een Amsterdammertje. Ze eert de redders van het babytje uit de container en wenst het meisje een mooie toekomst toe ❤ — Hélène de Bruine (@helenedebruine) March 10, 2021

Halsema: ‘Bijzonder meisje’

Volgens Halsema is het een „bijzonder meisje” omdat ze „twee keer is geboren. Haar tweede leven begon op 22 februari in Zuidoost. Ze dankt het aan oplettende bewoners van Holendrecht, brandweermensen en ambulancemedewerkers”, zei Halsema. Ze heeft hen gesproken en zegt dat bij hen „verdriet plaatsmaakt voor het besef dat zich een klein wonder heeft voltrokken, toen het meest weerloze mensje werd gehoord. Namens de stad eer ik haar redders en wens ik haar een leven vol liefde.”

Ouders

De minderjarige ouders van de baby meldden zich zelf bij de politie en zijn aangehouden. Volgens de advocaat van de vader dachten ze dat het kindje niet meer leefde. De twee 17-jarigen worden verdacht van poging tot kindermoord. De baby is opgenomen in een pleeggezin en zou het goed maken.

Het nieuws heeft al veel stof doen opwaaien.



Twee kinderen van 17 worden aangeklaagd voor poging tot kindermoord omdat ze hun baby in een vuilcontainer achterlieten. Waarom hebben we in vredesnaam geen wet die het mogelijk maakt dat wanhopige ouders hun kind veilig en legaal in bv een ziekenhuis te vondeling kunnen leggen? pic.twitter.com/ZYK5qqZqsY — Asha ten Broeke (@ashatenbroeke) February 26, 2021

„Ik hoop echt dat deze twee kinderen de juiste hulp en begeleiding krijgen”, reageerde iemand op Twitter. Een ander: „Ik hoop zo erg dat die ouders goed begeleid worden en een stukje verantwoordelijkheid wordt aangeleerd. Dit verhaal kent alleen slachtoffers.” Maar ook: „Er zijn drie baby’s in dit verhaal.”