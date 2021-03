Tienduizenden mensen willen weer sporten en tekenen petitie

Genoeg ondertekeningen

Het aantal ondertekeningen dat de petitie nu al heeft, is genoeg om het burgerinitiatief, een uitgebreid voorstel tot beleidsverandering, in de Tweede Kamer te bespreken. Daarvoor zijn namelijk minimaal veertigduizend handtekeningen nodig.

Vervolgens controleert de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven middels een steekproef of de handtekeningen wel legitiem zijn. Er volgt pas echt een beleidsverandering als een meerderheid van de Tweede Kamer met het voorstel van het burgerinitiatief instemt. Het is voor nu dus nog even afwachten wat er met dit voorstel gaat gebeuren.



