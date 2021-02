Minderjarige ouders van in container gevonden baby aangehouden

Zondagavond werd een levende baby in een container in Amsterdam-Zuidoost gevonden. Van de ouders ontbrak elk spoor. Tot nu.

De politie heeft afgelopen woensdag de ouders van de baby die in de container in Amsterdam werd gevonden, aangehouden. Het gaat om twee minderjarigen van 17 jaar.

Ouders



De ouders van een in container gevonden baby zijn aangehouden. Hun voorlopige hechtenis is geschorst. https://t.co/CpJLbXsYW9 — OM Amsterdam (@OM_Amsterdam) February 26, 2021

De twee hebben verklaard de ouders van de baby te zijn, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Beide ouders worden verdacht van poging tot kindermoord. Vrijdag zijn de twee voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris. De voorlopige hechtenis van beiden is geschorst, ze hoeven dus niet vast te zitten, maar blijven verdachten. ‘Oma’ Gezien hun leeftijd zal het OM terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over het onderzoek. De moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, werd ook aangehouden. Een woordvoerder van het OM kon nog niets kwijt over de eventuele rol die de oma heeft gespeeld, daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

De baby is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is ergens ondergebracht.

‘Slachtoffers’



Wat voor schoft ben je, wanneer je verzint een baby in een ondergrondse vuilcontainer te dumpen? Ideetje van je vader of je broer? Schande voor de familie, dat jij jeuk had? #Amsterdam — Mir (@Tulpenbol25) February 22, 2021

Waar de reacties maandag fel waren, heerst er nu een andere stemming op social media. „Ik hoop echt dat deze twee kinderen de juiste hulp en begeleiding krijgen”, reageert iemand op Twitter. Een ander: „Ik hoop zo erg dat die ouders goed begeleid worden en een stukje verantwoordelijkheid wordt aangeleerd. Dit verhaal kent alleen slachtoffers.” Maar ook: „Er zijn drie baby’s in dit verhaal.”



Er zijn 3 babies in dit verhaal. 💔 Ouders(allebei 17) van in container gevonden baby aangehouden – https://t.co/7Evd7kae8Y — Chinello Ifebigh (@Chinello) February 26, 2021

Jumbo-tas container

De baby werd zondag rond 23.00 gevonden in een container aan de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost. Ze lag in een grote gele Jumbo-tas. De politie kreeg een melding van een vrouw die geluiden uit een container hoorde komen, vermoedelijk gehuil. „Ik ging vuil weggooien met mijn dochter. Zij gooide de eerste zak erin. Daarna wilde ik de tweede zak erin gooien en toen hoorde ik een baby’tje huilen”, vertelde de vrouw anoniem tegen de Amsterdamse stadszender AT5. „In paniek” belde de buurvrouw de alarmdiensten.

De politie was gelukkig snel ter plaatse. „Die hoorden de geluiden ook, maar dachten dat het misschien een kat was. Toen zei ik: dit is echt een kindje. Daarna zeiden zij het ook: dit is een baby’tje.” Met behulp van de brandweer en de ambulancedienst werd het pasgeboren meisje bevrijd uit de container. Deze container is inmiddels vervangen door een nieuwe.

Baby op het nippertje gevonden

De baby is die avond naar het ziekenhuis gebracht. „Mijn hart breekt”, zei de buurtbewoonster over de treurige ‘vondst’. „Ik heb echt zoiets: geef dat kind maar aan mij.” Overigens had het weinig gescheeld of de vrouw had de baby die avond helemaal niet gevonden.

„Ik zei nog tegen mijn dochter; ik gooi die zakken morgen wel weg, ik ben een beetje moe. Maar ik ben toch die zakken gaan weggooien. Ik geloof niet snel in God, maar ik heb de hele nacht lopen bidden dat het goed gaat. Ik ben de hele nacht wakker gebleven.”