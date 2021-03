Maatregel tegen corona: rood potloodje mee naar huis na stemmen

Altijd al een rood stempotloodje gewild? Nu kan dat! Als maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geven veel gemeenten aan iedere kiezer apart een rood potlood. De potloden liggen deze keer niet aan een ketting in het stemhokje.

In sommige gemeenten mag je dus na het stemmen het potlood meenemen. Niet overal: soms kunnen stemmers het potlood inleveren in een apart bakje in het stembureau. Die ingezamelde potloden worden gerecycled of, na reiniging, bij een volgende verkiezing opnieuw gebruikt.



Altijd al een rood potlood willen hebben pic.twitter.com/0unnCThB2M — Danny Beuker (@BeukerDanny) March 7, 2021

Kunstwerk van potloodjes

Maar de potloodjes worden ook verwerkt tot kunst. Zo wil de gemeente Rotterdam 90.000 van de rode potloden verzamelen, voor een kunstwerk over laaggeletterdheid.

Bruynzeel, dat veel rode potloden levert, heeft in vergelijking met voorgaande verkiezingsjaren de verkoop met zo’n 300 procent zien stijgen.

In Limburg komen veel potloden van kantoorartikelenfirma Timmermans. Volgens De Limburger levert de firma in Roermond bijna 800.000 rode potloden aan tal van grotendeels Limburgse gemeenten.



Maak er een feestje van. Als je 18 wordt krijg je van de burgemeester een rood potlood. En idd, niet kwijt maken. 😄 — ℙαυ⌊ 📐📖📝⌨️ (@mathpaul) March 7, 2021

Gezondheidscheck voor stemmen

Er komen nog wat maatregelen kijken bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Zo moet je tijdens het stemmen een mondkapje dragen, en van tevoren je handen schoonmaken. Ook moet je een paar gezondheidsvragen beantwoorden, om te checken of je geen coronasymptomen hebt. Als iemand niet alle vragen met ‘nee’ kan beantwoorden, mag die persoon niet in het stemlokaal stemmen.

De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en zodat er voldoende ventilatie is. De stembureauleden doen ook een gezondheidscheck voordat ze beginnen.

In elk stemlokaal is een extra stembureaulid dat in de gaten houdt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt. Deze persoon kan mensen er ook op wijzen om 1,5 meter afstand te houden en vragen om voor het stemmen de handen te reinigen.

