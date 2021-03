Met een digitaal coronapaspoort kunnen we straks weer naar horeca of evenement

Bij de bioscoop, het restaurant of de concertzaal laten zien dat je niet besmettelijk bent. Het is misschien bevreemdend, maar straks waarschijnlijk realiteit. Het kabinet wil namelijk een app introduceren waarmee mensen kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.

Met de app kunnen ‘coronavrije’ mensen straks weer naar evenementen, een terrasje pakken of op vakantie. Als het aan het kabinet ligt tenminste. In de app zou een QR-code komen, waarmee men aan de deur kan scannen of de bezoeker gevaccineerd is, inmiddels immuun of negatief getest is op het coronavirus. Ook zou de app te gebruiken moeten zijn in het buitenland, bijvoorbeeld als je op vakantie wil. Ook de Europese Unie wil de app zo snel mogelijk lanceren.

Digitaal coronapaspoort

Het digitale coronapaspoort is er nog niet. Momenteel is het kabinet bezig om het juridisch dicht te spijkeren en ook technisch alles in orde te maken. Er zal een wetswijziging voor nodig zijn om de app te kunnen introduceren. Volgens het kabinet is de app ook qua privacy helemaal veilig. De gegevens van de gebruiker en hun ‘coronaverleden’ worden niet zichtbaar. Alleen of de persoon toegelaten mag worden of niet.

Het kabinet wil met de app ook voorkomen dat een vaccinatie direct of indirect verplicht wordt. „Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zich te laten inenten”, zegt demissionair minister Hugo de Jonge tegen de NOS. Daarom is het ook voldoende om een recente negatieve test op zak te hebben, of het bewijs dat je na coronabesmetting immuun bent. Wel moet nog goed worden gekeken of gevaccineerde mensen inderdaad niet meer besmettelijk zijn.

Corona-app ‘hopelijk’ in april of mei

Demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken hoop dat de app al eind april of mei in gebruik kan worden genomen. Dat zal dan waarschijnlijk ook het moment worden waarop er versoepelingen plaats gaan vinden. Het gebruik van de app wordt dan waarschijnlijk een voorwaarde om een uitstapje te kunnen maken. Wel kijkt de overheid nog goed waar de app inzetbaar zou zijn.

D66-leider Sigrid Kaag staat ook achter de app en dring aan om het te bespoedigen, zodat alles zo snel mogelijk weer een stukje normaler wordt. „Het gaat de goede kant op”, zegt ze. „Maar haast is geboden.” De Jonge verwacht dat de bewijsapp in ieder geval deze zomer volop gebruikt kan worden.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat „zo’n paspoort niet als ticket voor de samenleving gebruikt mag worden, dan is het indirecte dwang.”