Werknemers Nederlands bedrijf krijgen half miljoen bonus na topjaar 2020

In tijden van crisis mag je blij zijn dat je werk hebt en dat er hier en daar zelfs nog een bonusje vanaf kan. Voor de werknemers van Flow Traders uit Amsterdam was 2020 echter een fantastisch jaar. Zij kregen iets meer dan een kerstpakketje mee naar huis.

Flow Traders is een flitshandelaar. Dat wil zeggen dat het bedrijf met krachtige computers bliksemsnel handelt op de beurs. Zo wordt er geprofiteerd van zelfs de kleine prijsverschillen, en winst is dan ook relatief snel en makkelijk gemaakt. In 2020 was de beurs uiterst onrustig, wat topbusiness betekende voor Flow Traders. De werkwijze van dit bedrijf rendeert namelijk optimaal op een continu veranderende beurs.

Gigawinst Flow Traders

Het betekende voor Flow Traders dat de onderneming in 2020 explodeerde. Waar het in 2019 nog 64 miljoen euro winst maakte, was dat in coronajaar 2020 maar liefst 572 miljoen. Dat meldt De Volkskrant. Dat betekende een flinke meevaller voor alle 554 werknemers. De bonussen die Flow Traders uitdeelt zijn gekoppeld aan de operationele winst, wat leidde tot extreme eindejaarsbonussen.

Het is onderdeel van de strategie van Flow Traders. Het salaris, vooral van de topmannen, is relatief laag. Maar daar tegenover staat hoge bonussen bij goede prestaties. Liefst veertig procent van de winst wordt in de bonuspot gestopt. Dat betekent dat er eind vorig jaar ruim 256 miljoen euro verdeeld mocht worden. Het leverde topman Dennis Dijkstra en bestuurder Folkert Joling ieder 7,7 miljoen op. Een zelden vertoonde bonus in Nederland.

Werknemers vangen gemiddeld 516.000 euro bonus

Maar het is zeker niet zo dat alleen de topmannen er met de poen vandoor gaan. Ook de werknemers mochten een flinke graai doen en kregen gemiddeld 516.000 euro per persoon mee naar huis. Voor de een was dat wat meer dan voor de ander, maar honger zullen ze er niet van gehad hebben. Voor 66 werknemers, inclusief het management, betekende het dat ze een bonus van een miljoen of meer mee naar huis kregen. Een jaar eerder streken de werknemers gemiddeld 337.000 euro op.

Geen misselijke dertiende maand, maar het had meer kunnen zijn voor met name het management. Doordat het eigenlijk profiteert van de wereldwijde crisis, besloot het de maximale bonuspot voor het management te halveren. „In zo’n jaar is het zaak om terughoudend te zijn met de beloning voor de top en niet uit de pas te lopen van de maatschappelijke context”, klinkt de verklaring.

Aandeelhouders zijn overigens niet blij met de beloningsstructuur binnen het bedrijf. Daarom is de pot verkleind naar 35 procent van de operationele winst.