Burger King op Vrouwendag: ‘Vrouwen horen in de keuken’

Burger King bedacht een ludieke en erg gewaagde insteek op Internationale Vrouwendag. Het resulteerde in een fastfoodfight met KFC, en een heleboel reacties, want zo’n beetje niemand vindt de actie leuk. En dat terwijl ze het zo goed bedoelden, reageert het Whopper-restaurant.

„Vrouwen horen in de keuken”, schreef Burger King UK vandaag op Twitter. De fastfoodketen deed dit niet zomaar, zo verklaarde de keten na een uur of twee, waarin al tienduizenden reacties en honderdduizenden likes op de uitdagende post waren gekomen.

Ook KFC Gaming, onderdeel van KFC, reageerde met een meme dat Burger King de tweet het beste kon verwijderen. Maar Burger King sloeg terug. „Waarom zouden we een tweet verwijderen die de aandacht vestigt op het grote gebrek aan vrouwelijke representatie in onze industrie? We hebben een beurs gelanceerd waarin we meer meer vrouwen willen helpen met hun culinaire carrière.”

Why would we delete a tweet that’s drawing attention to a huge lack of female representation in our industry, we thought you’d be on board with this as well? We've launched a scholarship to help give more of our female employees the chance to pursue a culinary career.

De veelbesproken tweet is dan ook onderdeel van hun gendergelijkheid-campagne, vertelt Burger King, waar slechts een op de vijf chefs in de keuken vrouw is. En dat moet veranderen, vindt het bedrijf.

Gedurfd is de actie zeker, zeker op Internationale vrouwendag. Al valt het lang niet bij iedereen in goede aarde en bij velen schiet het totaal in het verkeerde keelgat. Net als hun eten, twitteren mensen.

this the only way to eat Burger King btw pic.twitter.com/fYcmDNV4oW

Memes, foto’s en Burger King-grappen worden gedeeld. Velen verwachten dat „the social media guy” bij Burger King ontslagen gaat worden, en iemand wenst het hele marketing team een slechte dag toe.

Ook blijven mensen erop hameren dat Burger King de tweets moet verwijderen.

Burger King almost always posts some of my fave content in #FastFoodTwitter, but this is NOT it. The first tweet read in isolation can and will absolutely be taken out of context.

Also, stop saying “female” when you mean to say “woman”.

Delete this 🤦🏽‍♀️

