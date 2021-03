China woedend over Europese sancties en zet D66’er Sjoerdsma in de hoek

China is furieus over hoe Europa zich bemoeit met hun interne aangelegenheden. Het land zet onder andere D66’er Sjoerd Sjoerdsma in de hoek. Hij mag als straf nu het land niet meer in.

China heeft sancties aangekondigd tegen de Nederlandse politicus Sjoerd Sjoerdsma (D66) en negen andere Europeanen. Het gaat om een reactie op Europese strafmaatregelen tegen China. Die houden verband met het schenden van de mensenrechten van de Oeigoerse minderheid in de noordwestelijke provincie Xinjiang.

China boos over Europese sancties

China is woedend over de Europese sancties, die volgens Peking neerkomen op bemoeienis met Chinese interne aangelegenheden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Chinese tegenmaatregelen zijn gericht tegen personen in de EU die de Chinese belangen schaden en „leugens en desinformatie” verspreiden.

De betreffende Europeanen en hun gezinnen komen nu China, Hongkong en Macao niet meer in. Ook mogen ze geen zaken meer doen met China.

Sjoerd Sjoerdsma over Chinese volkerenmoord

In Nederland stelde de Tweede Kamer vorige maand dat China volkerenmoord pleegde op de Oeigoeren. Een motie van Sjoerdsma en zijn collega Joël Voordewind van de ChristenUnie daarover kreeg steun van een ruime meerderheid.

„De detentiekampen waar naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten opgesloten zijn zo groot, dat je ze vanaf de ruimte kunt zien”, zei de D66’er toen. Hij sprak over de „grootste massa-opsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog”.



a genocide is happening right now. another holocaust in the making. at least a million in camps. an ethnic cleansing. very little mainstream media coverage. a lot of people don't even know of it. let's not fail the many Uighur Muslims being tortured secretly in Xinjiang, China.RT pic.twitter.com/spoU1iYGTp — nouma (@hanouma03) March 16, 2021

Anderen op sanctielijst

Naast Sjoerdsma worden ook Europarlementariërs en onderzoekers op de Chinese sanctielijst gezet. Het gaat onder meer om de Duitser Reinhard Bütikofer, de voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China van het Europees Parlement, en Belg Samuel Cologati. „Laat je niet intimideren Sam, onze steun heb je”, reageert een collega.



China is niet happy met de EU sancties over mensenrechtenschending tegen Oeigoeren. Ze viseren daarom ook een Belgisch parlementslid dat het voortouw nam, mijn geweldig fijne en sterke collega @SamuelCogolati. Laat je niet intimideren, Sam. Onze steun heb je. pic.twitter.com/iCQSCapiUO — Kristof Calvo (@kristofcalvo) March 22, 2021

Reactie Sjoerdsma

Sjoerdsma laat van zich horen. „Zolang de genocide op de Oeigoeren voortduurt, zal ik niet zwijgen. Zolang mensenrechten worden geschonden, kan ik niet stil zijn. Deze sancties bewijzen dat China gevoelig is voor druk. Laat het een aanmoediging zijn voor al mijn Europese collega’s: spreek je uit!”, reageerde Sjoerdsma, die er waarschijnlijk een partijgenoot uit Friesland bij krijgt in de Kamer, op Twitter op het Chinese besluit om hem op de sanctielijst te zetten. Iemand bekijkt het van de zonnige kant op Twitter: „Volgens mij een prima compliment dit. Lekker gewerkt!”



Volgens mij een prima compliment dit. Lekker gewerkt! — Mark Thiessen (@thiessenmark) March 22, 2021

Nog meer straf

China straft ook het zogeheten Politiek en Veiligheidscomité van de EU, waarin de EU-landen overleggen over hun gezamenlijke buitenlandbeleid. Dat comité wordt gevormd door ambassadeurs van de 27 lidstaten. Voor Nederland is dat Delphine Pronk. Het is nog onduidelijk of alleen het comité de sancties zal voelen of ook de ambassadeurs zelf.

China onder vuur

China ligt al langer onder vuur vanwege de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Daar hebben de afgelopen jaren volgens waarnemers meer dan een miljoen mensen opgesloten gezeten in omstreden kampen. Die dienen volgens China om extremisme en terrorisme te bestrijden, maar volgens activisten en getuigen is er sprake van ernstige misstanden zoals dwangarbeid en seksueel geweld.

Het Chinese ministerie roept de EU op te stoppen met „anderen de les te lezen over mensenrechten”. Als de Europeanen niet van het „foute pad” willen wijken, zal China verdere tegenmaatregelen nemen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken roept de Chinese ambassadeur vandaag nog op het matje. Dat meldt een woordvoerder van de bewindsman.