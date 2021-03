Nog meer sancties vanuit China, maar ‘Chinese sancties krijgen gevolgen’

Sancties als rode draad door het verhaal: China is woedend over de Europese sancties en zet daarom onder andere D66’er Sjoerd Sjoerdsma op de sanctielijst. Dat moet de EU niet zomaar tolereren, klinkt het vanuit het Europees Parlement.

De sancties die China heeft opgelegd aan Europarlementariërs en onder anderen Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zullen niet zonder gevolgen blijven, waarschuwt het Europees Parlement. Voorzitter David Sassoli noemt de strafmaatregelen „onaanvaardbaar”. De getroffen Europarlementariërs doen gewoon „hun democratische plicht”.

China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.

The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.

Human rights are inalienable rights.

— David Sassoli (@EP_President) March 22, 2021