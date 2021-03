Lange celstraf fantasierijke dakloze die vrouw vermoordde in vakantiepark

De rechtbank in Den Bosch heeft een 39-jarige dakloze man conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op een 48-jarige vrouw in een vakantiehuisje in Mierlo.

De man heeft de vrouw op 14 februari vorig jaar gewurgd met een sjaal. Volgens de rechtbank heeft de man fantasieën over wurgseks en necrofilie ten uitvoer gebracht.

Pasfoto’s op de vrouw

Het vrijwel naakte lichaam van de vrouw, afkomstig uit Helmond, werd door de beheerder van vakantiepark ’t Wolfsven gevonden op een matras in de woonkamer. Om haar pols zat een kapot T-shirt gewikkeld en om haar nek zat een sjaal met daarin een vuilniszak geklemd die over haar hoofd was getrokken. Op haar lichaam lagen pasfoto’s van onder meer haar kinderen.

De aan harddrugs verslaafde verdachte heeft verklaard dat hij op 13 en 14 februari vorig jaar met de vrouw in het huisje in Mierlo verbleef. Hij zou ’s nachts om 01.00 uur het huisje enige tijd hebben verlaten om cocaïne te halen, om bij terugkeer de vrouw dood aan te treffen. Zij zou zelfmoord hebben gepleegd.



Vandaag in de buurt van vakantiepark #Mierlo stoepborden geplaatst met extra getuigenoproep. Dit in de hoop mensen te bereiken die regelmatig op het park verblijven en die iets gehoord/gezien hebben dat kan helpen de dood van de vrouw op te helderden. https://t.co/8z26pBVnK1 pic.twitter.com/MbY07XThv2 — Politie Oost-Brabant (@politieob) February 26, 2020

Dakloze met fantasieën

De rechtbank gelooft niets van dit verhaal. Uit camerabeelden en telefoongegevens is gebleken dat de man die nacht circa vijf minuten de deur uit is geweest, veel te kort voor de vrouw om zichzelf te doden. Bovendien zijn er op cruciale plekken op de sjaal en de vuilniszak DNA-sporen van de verdachte gevonden.

Het kan niet anders, aldus de rechtbank, dan dat de verdachte haar om het leven heeft gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat de man op de bewuste avond heeft gezocht op ‘hoe maak je iemand dood’ en ‘wegkomen met moord’. Ook heeft hij filmpjes bekeken waarbij iemand wordt gewurgd of waarbij de nek wordt gebroken, om vervolgens seks met die persoon te hebben. De man heeft erkend dat hij al vijftien jaar rondloopt met interesse in necrofilie. Volgens de rechtbank heeft de man uren en mogelijks zelfs dagen „het plan opgevat zijn fantasieën uit te voeren”.

Dakloze misbruikte kwetsbaarheid slachtoffer

De verdachte heeft het slachtoffer „op weerzinwekkende wijze” van het leven beroofd, aldus de rechtbank. De verdachte heeft „grof misbruik gemaakt van de zwakte en kwetsbaarheid” van het slachtoffer. De omstandigheden waaronder hij dat deed zijn „mensonterend”, vindt de rechtbank. De vrouw kampte met psychische problemen en zou hebben nagedacht over manieren om een einde aan haar leven te maken.