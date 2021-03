Aardbeving-Groningers reageren verbijsterd op uitspraak over NAM

Eem verbijsterende uitspraak, noemt de Groninger Bodem Beweging de beslissing van het OM om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet verder strafrechtelijk te vervolgen. Er was geen sprake van levensgevaar voor de Groningers, kort gezegd. Groningers reageren emotioneel op de uitspraak. Het OM Noord-Nederland komt na intensief onderzoek naar de vraag of de Groningse aanklagers door de gaswinning concreet gevaar voor hun leven te duchten hebben gehad, tot de conclusie dat dit niet zo is. Toch heeft het op velen nog altijd een grote impact en worden nog altijd veel #FakkelsvoorGroningen gedeeld.



Ik kan me het normale, bevingsvrije leven niet meer voorstellen. Ik ben ervan vervreemd, merk ik tijdens een weekendje weg. https://t.co/28tgThSA0l pic.twitter.com/45coOvArhj — Ingrid Verbeek (@bewogenburger) February 10, 2018

Geen opzettelijk handelen NAM Er is volgens het OM geen bewijs van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Dit houdt in dat strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt. „We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. En de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid”, stelt het OM. Het OM zegt zich te realiseren „dat het geduld van de gedupeerden op de proef is gesteld en dat zij teleurgesteld zullen zijn over de uitkomst van het onderzoek en de conclusie”.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. De #NAM wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Er wordt met droge ogen beweerd dat er slechts een ‘theoretische mogelijkheid’ heeft bestaan dat er slachtoffers zouden vallen. Een verbijsterende uitspraak! https://t.co/AVYl0ehgcx — Groninger Bodem Beweging🗯🔥 (@GBBGroningen) March 26, 2021 Reactie Groninger Bodem Beweging Een groot understatement, blijkt uit de reactie van de Groninger Bodem Beweging (GBB). „Bewoners hebben op last van de gemeente hun huizen moeten verlaten omdat hun veiligheid in het geding was. Hoe kan dan nu met droge ogen worden beweerd dat er slechts een ‘theoretische mogelijkheid’ heeft bestaan dat slachtoffers zouden vallen?”, zegt Jelle van der Knoop, voorzitter GBB. Hij geeft een voorbeeld: „Alleen al uit een inventarisatie van de Nationaal Coördinator Groningen eind 2017 blijkt dat er vanaf 1 januari 2016, 169 situaties na inspectie als acuut onveilig zijn aangemerkt. Het is een verbijsterende uitspraak.” BGG: ‘Complete kolder’ Van der Knoop, die eind vorig jaar nog bijzondere kaartjes naar de koning liet sturen, is de stem van de ‘aardbeving-Groningers’ en net als vele Groningers, begrijpt hij helemaal niets van de uitspraak. „Het is complete kolder”, zei hij tegen RTV Noord.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Onze voorzitter @Gasbelt 'Er worden duizenden huizen versterk in het gebied. Omdat er sprake is van levensgevaar. Ook bij acuut onveilige situaties; mensen moeten onmiddellijk het huis uit en gaan er hekken omheen omdat er sprake is van instortingsgevaar.' https://t.co/AYjcgaVaAM — Groninger Bodem Beweging🗯🔥 (@GBBGroningen) March 26, 2021 „Onze advocaat Spong heeft al gezegd dat we gehakt maken van de argumentatie van het Openbaar Ministerie.” Met stijgende verbazing heeft hij de brief van het OM aan het Gerechtshof gelezen. „Die wekt de indruk dat de advocaten van Shell hebben meegeschreven.” Reacties Twitter

Ons verdriet raakt de wetgeverij en juristerij niet. — perspectief (@veranderwens) March 26, 2021 Op social media wordt emotioneel gereageerd. „Kan iemand mij dan alsjeblieft vertellen waarom mijn vader er niet meer is? Het huis is weliswaar niet ingestort en hij is niet geplet door puin maar wel geplet door de jarenlange stress”, schrijft iemand over her bericht van de GBB. Iemand met een onbedoeld toepasselijke achternaam reageert:

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Dat bedoel ik ook met slachtoffers van de @NAMbv .

Direct of indirect zijn er gezinnen verscheurd door sterfgevallen tgv mijnbouw. Het is ronduit schandalig dat er sprake is van #rechtsongelijkheid wanneer gedaagde partijen multinationals en/of overheid zijn. — Gerard van de Scheuren (@gerard1740) March 26, 2021

„Verbijsterend dit! En weer laat NAM de slachtoffers van aardbevingsschade in de kou staan! Een dikke middelvinger naar Groningen”, roept iemand het uit.



Als ik eruit ben. laat ik het je weten. Het kan wel even duren. — tijn vellekoop (@badineur) March 26, 2021

NAM: ‘Goed nieuws’

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) noemt de beslissing van het Openbaar Ministerie om de NAM niet strafrechtelijk te vervolgen goed nieuws. Johan Atema, directeur van de NAM, benadrukt dat de beslissing niets afdoet aan de „aanzienlijke overlast en schade” waar vele bewoners in Groningen de laatste jaren de dupe van zijn geweest door bevingen in de Groningse bodem. Atema refereert hierbij specifiek aan de beving in Huizinge in augustus 2012. „De onrust die dat veroorzaakte heeft diepe sporen achtergelaten bij veel Groningers en heeft de levens van een groot aantal bewoners ingrijpend veranderd. Dat spijt de NAM.”

Hoe zat het ook alweer?

De zaak begon in 2015 toen de GBB en enkele individuele klagers advocaat Spong inschakelden om aangifte tegen de NAM te doen. Aanklacht: het opzettelijk vernielen van gebouwen, waardoor levensgevaar ontstaat voor de bewoners. Het OM besluit om de NAM niet te vervolgen, omdat ‘de strafrechtelijke vervolging geen redelijk doel dient’.

De GBB gaat daar tegen in beroep. In 2017 bepaalt het Gerechtshof dat het OM de NAM toch moet vervolgen en aanvullend onderzoek en bewijs moet leveren.

Dat onderzoek is in 2019 afgerond, maar wordt nog niet openbaar gemaakt. Het duurt veel te lang, vindt de GBB en eind 2020 protesteren ze op ludieke wijze voor de rechtbank in Leeuwarden.



Gekooid protest van Groninger Bodem Beweging in Leeuwarden https://t.co/5IdKECVAhY pic.twitter.com/ZzZSTuoxsa — RTV Noord (@rtvnoord) November 3, 2020

Vandaag laat OM weten de NAM niet te willen vervolgen. De zaak is nu, zoals dat heet, „onder de rechter”. Het is nu aan het hof om te beslissen of het OM de vervolging kan staken of niet.