‘Aardbeving-Groningers’ sturen nieuwjaarskaart aan koning: éven wakker schudden

Onze koning kan de komende dagen (of iets later, wanneer het bezorgen wat langer duurt) misschien wel tienduizenden nieuwjaarskaartjes verwachten. Afzender: Groningers, die weer even wat aandacht voor hun verzakte huizen en andere gaswinningsproblematiek komt.

‘Kaart het aan bij de koning’. Zo heet de actie in het Groningse aardbevingsgebied, waar zo’n 125.000 mensen wonen. Groningers kunnen hun nieuwjaarswens (en/of hun beklag) doen bij de koning op het speciaal daarvoor ontworpen kaartje dat via de huis-aan-huisbladen vandaag bij hen op de deurmat is gevallen. Alleen nog even een postzegel erop, waarschijnlijk die met de koning, en gáán met die kaart.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik hoop de kaart te ontvangen

.anders bestel ik hem hoor! — astrid derksen-goed (@astridderksen) December 22, 2020

Troonrede koning

Het idee komt van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het heeft een symbolisch karakter, legt voorzitter Jelle van der Knoop uit. Een sterke symboliek, al zegt hij het zelf. „De laatste zes jaar leest de koning elke Troonrede twee zinnen voor over Groningen. Dat wordt door het kabinet gebruikt als symbool dat ze iets aan Groningen doen. We merken er alleen zo weinig van.”

De kaartjes dus eigenlijk als een ludieke reminder, of om in de aardbevingstermen te blijven: om even wakker te schudden. „Ik hoop dat Willem-Alexander er toch iets van zal lezen en er iets over zegt tegen Rutte. Onze strategie is om telkens aandacht te blijven vragen, want het schiet gewoon niet op.” Zo moeten er nog 15.000 huizen worden versterkt, volgens de begroting, „en nu zitten we op 1000 per jaar… Snap je?” En de bevingen gaan intussen gewoon door.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eigen tekst

Over z’n eigen tekst denkt de actieve Groninger al een aantal dagen na. „Ik wil toch wel een serieuze boodschap afgeven, met de vraag of hij zich alsjeblieft meer wil gaan verdiepen in wat er gebeurt.” Maar dan blijft er nog genoeg schrijfruimte voor iets anders, misschien nog iets als ‘groetjes aan je meisjes’? Daar moet-ie om lachen. „Dat weet ik nog niet, hoor.”

Sommige Groningers weten al wél precies wat hun tekst wordt. „Ik weet iemand die op de kaart een verwijzing maakt naar de voorouders van het koningshuis, daarvan liggen hier meerdere begraven. En hij zou toch niet willen dat al die graven door elkaar worden geschud bij weer een beving!”

Uitstrooien?

Hoeveel kaartjes naar de koning gaan? Hij denkt even hardop. „Een online enquête wordt door ongeveer 25 procent ingevuld, en dat zou in ons geval een mooie score zijn.” Want een kwart van de 125.000 mensen die de kaartjes vandaag op de mat krijgen, is al gauw bijna 35.000. „En dit is nog wel even iets leuker dan een enquête.” Op social media wordt veelal positief gereageerd op de actie, al vragen mensen zich wel af of de kaarten niet beter naar de Tweede Kamer kunnen. „Of nog beter, uitstrooien tijdens een debat vanaf het balkon.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap het idee, maar ik ben bang dat de koning ze nooit zal zien. En trouwens, welke macht heeft de koning. U kunt ze beter naar de tweede kamer sturen. Of nog beter, uitstrooien tijdens een debat vanaf het balkon. — Gerrit Frieling (@GFrieling) December 23, 2020

Selectie

Of de koning ze allemaal gaat lezen, betwijfelt de Groninger. „Ik hoop dat z’n staf een selectie maakt en hij er aantal leest, en het ook weet te waarderen.” Een kaartje terug zou natuurlijk geweldig zijn, maar die kans acht hij niet heel groot. „Ik heb ooit al eens een brief aan hem geschreven, en toen kreeg ik zo’n standaard antwoordbrief terug.”

En natuurlijk is er de kans dat mensen het aangrijpen om de koning eens goed de (hun) waarheid te zeggen, en dat er misschien ook een wat minder gezellig berichtje op de kaart komt te staat. Ja dat kan, beaamt hij, „dat is ieders eigen verantwoordelijkheid, maar ik denk dat hij wel wat gewend is. Hij heeft een dikke huid.” En een dik huis, in Wassenaar, maar daar gaat de post niet naartoe. „We hebben gekozen voor Huis ten Bosch, dat vonden we meer gepast.”

Wat hij ten slotte als aanhef doet, weet Van der Knoop ook nog niet. „Ik denk dat veel mensen Zijne Majesteit zullen doen, ik denk dat ik voor Beste Willem-Alexander ga. Nét even wat persoonlijker.”

Lees ook: Oliebollendame Miranda verkoopt stukken minder nu bij Hornbach, maar ze bakt door