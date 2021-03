Nu 258 aanhoudingen rellen avondklok: zijn er veel straffen? En welke?

Na de rellen over de avondklok in januari, heeft de politie inmiddels 258 verdachten aangehouden. De straffen die de relschoppers krijgen verschillen. Soms is er ook vrijspraak.

Onder de verdachten van de avondklokrellen waren er zestig minderjarig, maakte het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend in een update over coronagerelateerde misdrijfzaken.

Rellen na de avondklok in veel steden

In januari braken in diverse steden rellen uit in reactie op het invoeren van de avondklok. De rellen gingen gepaard met veel geweld, diefstal, plunderingen en vernielingen. In 172 zaken heeft de officier van justitie besloten om de zaak voor te leggen aan de rechter. Dit gebeurt al dan niet via het snelrecht. In 26 gevallen heeft de officier besloten de zaak te seponeren en vijf keer is een strafbeschikking opgelegd. Dat is vaak een geldboete.

Van de 172 zaken waarin een verdachte van de rellen na de avondklok is gedagvaard, zijn inmiddels tachtig zaken behandeld door de rechter. 66 keer heeft de rechter een gevangenisstraf opgelegd. In elf gevallen zijn de verdachten veroordeeld tot een geldboete of taakstraf. In drie gevallen kwam de rechter tot vrijspraak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Update cijfers coronagerelateerde misdrijfzaken en overtredingen https://t.co/kzyM4jqsof pic.twitter.com/XOmDDKqakY — Openbaar Ministerie (@Het_OM) March 18, 2021

Ruim 9000 boetes voor overtreden avondklok

Een jaar na de invoering van de coronamaatregelen heeft het OM 46.577 coronaboetes verwerkt en opgelegd. Daarvan zijn 9094 uitgevaardigd voor het overtreden van de avondklok sinds die op 23 januari is ingevoerd. Het draagvlak voor de avondklok is onder Nederlanders de laatste tijd snel verminderd. Bij de overige opgelegde boetes gaat het voornamelijk om onvoldoende afstand houden. In totaal heeft het OM ruim 102.000 proces-verbalen ontvangen die zijn opgemaakt door agenten of boa’s. Die zijn nog niet allemaal beoordeeld. Een ander deel, gemiddeld 44 procent, is teruggestuurd naar de politie en de gemeentelijke handhavers voor aanvulling.

Sinds 1 juni vorig jaar heeft het OM 4455 boetes gestuurd aan passagiers die geen mondkapje droegen in het openbaar vervoer. Vanaf 1 december kwamen er nog 1458 boetes bij aan mondkapjesweigeraars in de publieke binnenruimte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veel verzet tegen coronaboete

Bijna 10.000 mensen tekenden het afgelopen jaar verzet aan tegen hun coronaboete. De officier van justitie beoordeelt alle verzetschriften en maakt daarna de keuze om de boete in te trekken of aan de rechtbank voor te leggen. Dat kan lang duren. Inmiddels zijn 396 verdachten opgeroepen om hun verzet aan de kantonrechter toe te lichten en zijn 217 op zitting behandeld. In 164 zaken is door de rechter een geldboete opgelegd. 35 keer kwam de rechter tot een vrijspraak en in 18 zaken volgde een andere uitspraak. Zeven maal ging het OM in beroep.