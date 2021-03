Steun voor avondklok is na persconferentie in elkaar gedonderd

Steeds minder mensen steunen de avondklok als een van de coronamaatregelen. Inmiddels ziet minder dan de helft van de Nederlanders die avondklok tussen 21.00 en 4.30 uur nog zitten.

Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag. Het nieuwsprogramma deed onderzoek onder meer dan 21.000 leden van het eigen Opiniepanel. De peiling werd gehouden na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. De bekendste gezichten van de coronacrisis kondigden slechts kleine versoepelingen (‘correcties’) van de coronamaatregelen aan. De avondklok werd verlengd tot en met de vroege ochtend van 31 maart.

Draagvlak voor avondklok verdwijnt als sneeuw voor de zon

„Er is veel draagvlak voor de avondklok.” Met dat argument kondigde het kabinet een nieuwe verlenging aan. Maar na de officiële aankondiging gisteravond is de steun voor de maatregel sterk gedaald. Hetzelfde geldt voor de groepsbeperkingen binnen en buiten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De steun voor de avondklok daalt:

🕘 Momenteel vindt 48% het goed dat de avondklok wordt verlengd (en 45% is hier tegen)

🕘 Twee weken geleden stond nog 60% achter de verlening van toen Lees hier waarom het draagvlak hiervoor daalt ⤵️

@EenVandaag

https://t.co/IXnYMiUESY — EenVandaag Opiniepanel (@Opiniepanel) March 9, 2021

Toen het kabinet de avondklok eind januari invoerde, had 63 procent daar volgens EenVandaag begrip voor. En toen het kabinet die 2 weken geleden verlengde, stond 60 procent erachter. Nu premier Rutte de avondklok wil doortrekken tot eind maart, steunt nog 48 procent dat besluit, 45 procent doet dat niet. Een klein percentage weet het niet of heeft geen mening.

Avondklok zou als eerste worden ingetrokken

De avondklok werd eind januari ingevoerd. Rutte en De Jonge meldden dat de maatregel in het ogen van het kabinet zo zwaar is, dat deze als eerste zou worden ingetrokken. In tegenstelling tot dat voornemen, is het land in de avond en nacht op slot gooien juist twee keer verlengd. Deelnemers aan de peiling van EenVandaag noemen het nu een loze belofte. Eén van hen: „Bij de invoering dacht ik nog: als dit maar even duurt, ben ik er wel voor. Maar na twee keer verlengen, lijkt het helemaal niet zo tijdelijk als ik dacht. Breekt Rutte straks weer deze belofte?”

Ook over het stemmen werd vandaag door EenVandaag nog een peiling gedaan:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog een week en dan zijn de verkiezingen:

🗳️In de nieuwste peiling van @EenVandaag en @IpsosNL staan @VVD, @CDAvandaag, @D66 en @ChristenUnie gezamenlijk op 76 zetels

🗳️De coalitiepartijen halen daarmee samen evenveel zetels als bij de vorige verkiezingenhttps://t.co/DhhFGo6VSN — EenVandaag Opiniepanel (@Opiniepanel) March 9, 2021

Meerderheid tegen bezoekersbeperking

Ook het mogen ontvangen van maximaal één gast thuis roept steeds meer weerstand op. Het was sinds de invoering al de meest frustrerende maatregel voor mensen. Nu noemt een meerderheid (63 procent) de verlenging een ‘slechte zaak’. De voornaamste reden: de maatregel is ingrijpend en verwarrend. Daarbij storen mensen zich nu aan het feit dat het kabinet maar geen gehoor geeft aan de frustratie in de samenleving over deze maatregel.

De kleine versoepelingen worden tot slot wel met open armen ontvangen. Het toelaten van meer bezoek in verpleeghuizen waar iedereen is gevaccineerd vindt 88 procent een prima zaak. Bij de mogelijkheid om met meer volwassenen buiten te sporten is dat 80 procent, meer klanten in winkels welkom keurt 89 procent van de ondervraagden goed.