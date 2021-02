Winkels misschien volgende week open, maar alleen voor afhalen

De winkels mogen misschien volgende week weer open, maar alleen voor het afhalen van bestellingen. Haagse bronnen bevestigen na een bericht van De Telegraaf dat het kabinet die mogelijkheid serieus overweegt.

Maar een definitief besluit is er nog niet. Elke mogelijke versoepeling is erg onzeker, omdat de Britse variant van het virus steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen. Die variant is een stuk besmettelijker dan het oorspronkelijke virus.



Restaurants open, avondklok weg en de winkels open! — Hanggeranium (@hanggeranium) January 30, 2021

Medio december besloot het kabinet alle niet-essentiële winkels te sluiten, in de strijd tegen het coronavirus. Winkeliers misten dus de kerstperiode, en zagen daarmee ook een groot deel van hun winst verloren gaan. Klanten mogen op het moment wel spullen bestellen, maar die moeten dan worden thuisbezorgd. Afhalen is niet toegestaan.

Bij bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels mag wel afgehaald worden. Dat geldt ook voor voor bibliotheken en voor winkels die diervoeding verkopen voor hobbymatig gehouden boerderijdieren, zoals kippen, varkens of geiten.

Basisscholen open, einde van avondklok in zicht

Gisteren besloot het kabinet al dat de basisscholen en de kinderopvang volgende week weer open gaan. Morgen spreekt het kabinet over verdere versoepelingen van de lockdown, en wanneer dat mogelijk kan. Volgens ingewijden is het einde van de avondklok ook in zicht: 10 februari.

Officiële besluiten worden echter pas bekendgemaakt in de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge, morgenavond.



‘Opstapje naar openen van winkels’

Het kunnen afhalen van bestellingen in winkels zou „geweldig” zijn, maar ook een opstapje naar het heropenen van winkels, reageert winkeliersvereniging INretail. Al sinds het begin van de lockdown in december pleiten winkeliers voor deze optie. „De nood is zo enorm hoog”, zegt INretail.

„Hier hebben we dus ook vanaf het moment dat de lockdown eraan zat te komen op gewacht. Het afhalen van een bestellingen bij de winkeldeur, op afspraak en een afgesproken tijdstip, kan veilig en helpt ondernemers enorm. Laat dit dan ook de eerste stap zijn van een versneld regime om winkels weer open te krijgen”, zegt een woordvoerder. Volgens INretail komen de besmettingen ook niet uit winkels.



het is of de winkels open en/of een veel ruimere compensatie.. winkeliers en horeca betalen een enorm hoge rekening voor de corona maatregelen.. dat kan je niet van ons vragen en heeft helemaal niks meer met ondernemersrisico te maken — Judith de Vries 🍀 (@judithdevries) January 30, 2021

‘Hoe eerder, hoe beter’

Ook heeft INretail een gesprek gehad met Economische Zaken. In dat gesprek gaf het ministerie aan dat ze zouden kijken naar het afhalen van bestellingen. „Hoe eerder, hoe beter”, benadrukt INretail, dat kleding- en schoenenwinkels vertegenwoordigt.

De Raad voor de Nederlandse Detailhandel (RDN), die onder meer drogisterijen, opticiens en bouwmarkten vertegenwoordigt, vindt ook dat afhalen winkels lucht kan geven. Zo zouden winkeliers ook de voorraad uit de winkels kunnen verkopen, de bezorgdiensten ontlasten en het contact met klanten behouden. De RDN wijst er verder op dat eten afhalen al lang is toegestaan en geen besmettingen kent. In andere Europese landen mogen klanten al wel bestellingen ophalen bij winkels, aldus de raad.

