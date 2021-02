Weer foto’s relschoppers op televisie, nu in Crime Desk

Relschoppers die vorige week in ons land huis hielden en nog vrij rondlopen, zijn nog niet van de politie af. Vanavond verschijnen weer meerdere foto’s van verdachten op tv. Deze keer in Crime Desk.

De politie blijft jagen op relschoppers die vorige week in diverse Nederlandse steden plunderden, vernielingen aanrichtten en geweld gebruikten tegen de ME.

Foto’s relschoppers in Crime Desk

Vanavond laten politie en Openbaar Ministerie om 20.30 uur in Crime Desk op RTL 5 meerdere foto’s zien van verdachten, die door de politie worden gezocht. Het gaat om beeldmateriaal van relschoppers in onder meer Eindhoven en Den Bosch. Mogelijk komen er ook foto’s andere steden, meldt RTL.

Crime Desk is een wekelijks tv-programma van de Telegraaf-journalisten John van den Heuvel en Mick van Wely. Zij brengen ‘het laatste en exclusieve misdaadnieuws’. Presentatrice is Marieke Elsinga. Van den Heuvel en Van Wely krijgen daarbij medewerking van Saskia Belleman, Kees van der Spek, Thijs Zeeman en Ewout Genemans. In het programma vragen politie en Openbaar Ministerie hulp van het kijkerspubliek bij het oplossen van onopgehelderde, ernstige misdrijven.

Relschoppers komen van koude kermis thuis

„Iedereen die dacht even lekker anoniem te kunnen relschoppen lijkt van een koude kermis thuis te komen. Politie en OM zetten ongekend stevig in om de betrokkenen voor de rechter te slepen”, laten Van de Heuvel en Van Wely op de website van Crime Desk weten. „Door middel van snelrecht wordt er flink doorgepakt; de eerste straffen zijn al uitgedeeld. Bovendien zal op allerlei manieren worden geprobeerd te relschoppers financieel aansprakelijk te stellen. In Brabant zijn bij enkele verdachten al auto’s in beslag genomen. Verder is de kans groot dat sommige oproerkraaiers hun baan zullen verliezen door een detentie van een paar maanden en dat gezinnen worden ontwricht door forse schadeclaims.”

Andere onderwerpen Crime Desk

Er is meer dan alleen de relschoppers in de uitzending van vanavond. ls door een wonder overleefde Ronald de Graaf vorig jaar een liquidatiepoging. De uitvoerders werden opgepakt, maar de opdrachtgevers bleven buiten schot. En dat terwijl De Graaf precies weet uit welke hoek het kwam. Justitie lijkt weinig interesse te hebben in zijn verhaal. Mick van Wely gaat met hem in gesprek. Hier zie je een fragment.

Wurgmoord opa Pieter

Eindelijk is er weer wat beweging in een 25 jaar oude cold case: de wurgmoord op ‘opaatje’ Pieter Baams. Zijn familie geeft de hoop op een doorbraak niet op. Pieter Baams werd 25 jaar geleden om het leven gebracht. Nooit is duidelijk geworden door wie en waarom. Het vastgelopen moordonderzoek is nu eindelijk weer in beweging. De nabestaanden hopen vurig op een doorbraak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opa Baams werd 25 jaar geleden vermoord en zes weken later gevonden in de rivier. Maar voor nabestaanden is er nieuwe hoop in deze schrijnende Cold Case-zaak. Morgenavond @RTL5 – 20.30 uur #CrimeDesk. #ColdCase pic.twitter.com/j2GN7apavs — Crime Desk (@RTLCrimeDesk) January 31, 2021

Eerdere foto’s relschoppers

Terug naar de relschoppers. Het programma Opsporing Verzocht zond vorige week ook al beelden van verdachten uit. Dat bleek een succes. Tientallen tips naar aanleiding van die beelden leidden tot de identiteit van verscheidene relschoppers. Over vier verdachten die op camera waren vastgelegd tijdens de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari, kreeg de politie 32 tips binnen. Beelden van de zondagavond in Venlo, waarop te zien was dat er met stenen naar een politieauto werd gegooid, leverden 9 tips op.

Lees ook: Advocaat die relschoppers weigert krijgt veel bijval na Op1