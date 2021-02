Met Tones and I eindelijk weer een groot concert aangekondigd

Zangeres Tones and I komt naar Nederland. Na lange tijd van stilte, is er nu eindelijk weer eens een concert in ons land aangekondigd. Ook het festival Paaspop kwam vanmorgen met nieuws.

Deze artiest speelt hier. Die muzikant treedt daar op. Band X maakt een tournee langs zaal zus en zaal zo. Ook de mailbox van Metro stroomt altijd vol met aankondigingen van grote en kleine popconcerten en van tournees van artiesten door het hele land. De mailbox bleef door corona echter leeg en dat al heel lang.

Eindelijk weer een concert op de agenda

Maar zowaar, er is een concert aangekondigd? De Australische singer-songrwiter Tones and I komt naar Nederland. Op 19 oktober staat de zangeres in AFAS Live. Bijzonder nieuws, zo’n bericht over een concert van een buitenlandse artiest op vaderlandse bodem dateert al van maanden geleden. Wim van Krimpen is er in ieder geval blij mee.



Kreeg een berichtje van MOJO dat “Tones and I” in Afas live een concert geeft. Best opmerkelijk, zij is net begonnen, was een straatmuzikant en je wordt vrolijk van haar muziek. Oja het is 9 okt dus duimen dat het kan https://t.co/qTYwfo6txb — Wim van Krimpen ✋🏻 (@Wimvkrimpen) February 1, 2021

Tones and I gaf een concert in de Melkweg

Vorig jaar stond Toni Watson (27), zoals Tones and I voluit heet, al in een uitverkochte Melkweg in Amsterdam. Die tournee door Europa en Noord-Amerika moest onderbroken worden vanwege de coronamaatregelen.

Tones and I stond met haar hit Dance Monkey in meer dan 30 landen op nummer 1 in de hitlijsten. In Nederland stond de single vijftien weken lang bovenaan. Het nummer is ondertussen al twee miljard keer beluisterd op Spotify. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke én eerste Australische artiest die deze mijlpaal heeft bereikt. Metro vroeg zich aan het begin van de coronatijd nog af of er na Dance Monkey uit 2019 nog meer in het vat van Tones and I zou zitten.

Bescheiden hits Tones and I

Na die enorme klapper Dance Monkey bracht Tones and I nog drie singles uit. Never Seen The Rain en Ur So Fxxking Cool werd bescheiden hitjes. Het afgelopen najaar verscheen Fly Away. Dat nummer kwam niet verder dan de tipparade.

Dat haar hit Dance Monkey meer dan 2 miljard keer is beluisterd op Spotify, betekent dat Tones and I de eerste vrouwelijke én eerste Australische artiest is die deze mijlpaal heeft bereikt. Twee nummers op het streamingplatform zijn nog meer zijn beluisterd dan Dance Monkey. Dat zijn Ed Sheerans Shape of You met 2,7 miljard streams en Rockstar van Post Malone en 21 Savage met bijna 2,1 miljard streams.

De kaartverkoop voor het concert van Tones and I in AFAS Live begint woensdag.

Zo zag het concertleven van de Australische er twee jaar geleden uit:



Paaspop wordt Septemberpop

Er volgde vanmorgen na Tones and I ook nog nieuws van het Nederlandse festivalfront. Het festivalseizoen wordt jaarlijks geopend met Paaspop in Schijndel, maar dat zit er dit jaar natuurlijk niet in. Maar in Brabant gelooft men nog wel in een nieuwe editie.

Paaspop wordt dit jaar eenmalig niet traditioneel tijdens het Paasweekend gehouden maar op 3, 4 en 5 september. Het is voor het eerst in zijn 47-jarige geschiedenis dat het festival op een andere datum plaatsvindt. „Geen kickstart van de lente dus, wel de apotheose en afsluiter van de zomer van 2021, die in stijl uitgeluid wordt en een diepe blijvende indruk zal maken”, belooft de organisatie.



Kijk eens. @Paaspop verhuist naar begin september. Als @pinkpopfest dat nu ook doet, dan vallen Pasen en Pinksteren eindelijk op één dag. pic.twitter.com/eNgDiHRCoJ — Maarten van Hooft (@vanhooft) February 1, 2021

Het populaire festival gaat overigens niet voor een kleiner opgezette editie dan gewend. Wat heet: in Brabant wil men volle bak. Paaspop zal zich afgespelen op en in 17 podia en area’s. 250 acts zullen gedurende 72 uur optreden.

