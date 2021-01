Na extreme kou Spanje nu recordwarm met bizar groot temperatuurverschil

Zo’n twintig dagen geleden beleefde Spanje een kouderecord en gingen Spanjaarden nog helemaal loco op Twitter. Niets zo veranderlijk als het weer: deze week gaat het temperatuur door een warmterecord heen. Van -39 naar +29 graden, in nog geen maand tijd.

Van winter is aan de Costa Blanca deze week absoluut geen sprake. Uitbundige zonneschijn en een warme wind uit Afrika zorgen ervoor dat de temperatuur torenhoog oploopt, meldt Weeronline. Muy caliente dus: gisteren werd het in Alicante 29,2 graden en dat werd officieel gemeten:



Imágenes del observatorio meteorológico de Alicante, situado en el barrio de Ciudad Jardín desde 1938. Tanto el termómetro manual como el automático superaron los 29 ºC. Hoy nuevamente se acercarán a 29 ºC en la ciudad. pic.twitter.com/zf0Ae7ePuP — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) January 29, 2021

Warmterecord

Dat is een evenaring van het Spaanse warmterecord voor de hele maand januari. Dat record van eveneens 29,2 graden staat ook op naam van Alicante en dateert van 7 januari 1982. Op een officieel weerstation van het Spaanse KNMI is het daarna nooit warmer geweest. Al was het in 2015 in een auto in Alicante al wel warmer, verklapt een autoradio:



Het warmterecord is de Spanjaarden niet in de koude kleren gaan zitten. „Fucking 30 graden in januari!” Anderen noemen het „een helse hitte”, met een vermoeid uitziende duivel-emoji erachter.



Hoy hace un calor infernal en Alicante 🥵 — 𝑺𝒓𝒕𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒊𝒔 𝑪𝒂𝒆𝒍𝒖𝒎 (@scientiarecipe) January 28, 2021



Casi 30 putos grados en Alicante EN ENERO, que voy con una camisetucha de papel de fumar del primark y tengo calor !!!!! — 𝑰𝒓𝒆𝒏𝒆🍃 (@Ireludible) January 29, 2021

Spanjaarden genieten intussen „un poquito” van de zon op het strand. „Wat een prachtige dag!”



Precioso día #GentedeAlicante 😍🌴🌤 para disfrutar un poquito de sol en la playa de El Postiguet 😎 y lo hacemos de la mano de nuestra amiga Erica Valdés que nos ha enviado ésta bonita imagen de la playa ahora mismo con la que nos desea una buena tarde … https://t.co/cicjEWWvv1 pic.twitter.com/krbc9SvyV5 — 🌴 Gente de Alicante (@gentedealicante) January 24, 2021

Het bijzonder warme weer is nog niet voorbij. Sterker nog: het kan vandaag nog iets warmer worden dan gisteren.



Binnen een paar weken van -36 naar +29 graden! 🌡️ https://t.co/6WwGq42Yo6 — Weeronline (@weeronline) January 29, 2021

Het kwik in de regio Alicante loopt op naar ruim 29 graden en een tropische 30 graden valt zelfs niet uit te sluiten. Een enorm verschil met ons land, waar juist hele grote weerschillen zijn.



Kouderecord Spanje

Begin deze maand wisten veel Spanjaarden niet wat ze meemaakten. Zó koud hadden ze het nog nooit meegemaakt.



People: Spain is a very hot and sunny country. Me: pic.twitter.com/6kOfwdItBc — Be (@bethisisme) January 3, 2021

„Mensen vertelden me dat Spanje een heel warm en zonnig land is”, schrijft een vrouw op social media. Waarna ze foto’s van zichzelf met muts – en mondkapje – deelt, in de sneeuw en bij een bevroren meer. Ze was niet de enige die zich verbaasde over de ongelooflijke kou in Spanje, waar het normaal gesproken gemiddeld niet kouder wordt dan tien graden in januari. Boven nul dus, terwijl het kwik daar toen ruim veertig graden onder zat.

