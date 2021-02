Rechter: Walibi Holland niet schuldig aan tragisch kart-ongeluk

Het zal je maar gebeuren. Lekker stukje karten in je favoriete pretpark, totdat je lange haar ineens in de draaiende motor terechtkomt. In 2018 overkwam het een toen dertienjarig meisje, dat volgens het pretpark haar haar in een knot had toen ze wegreed, zoals het volgens de voorschriften hoort. Attractiepark Walibi Holland treft geen blaam voor een tragisch ongeluk waarbij een 13-jarig meisje met haar haren in de motor van een kart terechtkwam. De rechtbank in Amsterdam vindt dat Walibi-medewerkers voldoende instructies gaven en oordeelt dat de karts en de kartbaan in orde waren.



Walibi Flevo niet schuldig aan kart-ongeluk https://t.co/IC6hWa5ovj — Rechtbank Amsterdam (@rbankamsterdam) February 10, 2021

Kart-ongeluk Het ongeval gebeurde op 5 mei 2018 in het park in Biddinghuizen. Het meisje raakte tijdens een kartrit met haar lange haren verstrikt in de draaiende delen van de kart. Ze raakte ernstig gewond. Ze kampt bijna drie jaar later nog steeds met de gevolgen van het incident. Ze hield littekens over aan de operatie, kreeg leerproblemen en ontwikkelde een angststoornis. Op een deel van haar hoofdhuid groeit geen haar meer en dat blijft zo. Het attractiepark werd er door het Openbaar Ministerie van beschuldigd dat de medewerkers van de kartbaan zich niet aan de veiligheidsinstructies hadden gehouden en dat de kart en de kartbaan niet aan de voorschriften voldeden. Het OM eiste daarom een geldboete van 60.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Rechter: Walibi Holland niet schuldig aan veroorzaken kart-ongeluk https://t.co/JEAUBbOzJl pic.twitter.com/KCKZHVQz52 — Looopings (@looopings) February 10, 2021 Onvoldoende bewijs Walibi Holland De rechtbank oordeelt dat er voor de beschuldigingen onvoldoende bewijs is en dat het park daarom moet worden vrijgesproken. Op basis van verklaringen concludeert de rechter dat de medewerkers van Walibi bij de kartbaan voldoende aandacht hebben gehad voor het lange haar van het meisje. Er is op toegezien dat haar haar in een knot zat voordat zij wegreed.

Ook de kart was in orde. Weliswaar zat er een opening achter de zitting, maar deze maakte deel uit van het ontwerp. De karts zijn voor ingebruikname goedgekeurd door een onafhankelijke instantie. Tijdens het proces is ook nog gesproken over het ontbreken van een beschermkapje bij het voorste gedeelte van de aandrijfriem. Hoewel het ontbreken hiervan opmerkelijk is, blijkt uit het dossier niet wat nu precies de functie van het kapje was, of het inderdaad op de kart hoorde te zitten en of het ontbreken een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeluk.

Een causaal verband tussen het ontbreken van het kapje en het ongeluk kan dus niet worden aangenomen. Als laatste stelt de rechtbank vast dat ook de kartbaan was goedgekeurd door de bevoegde instantie en regelmatig werd geïnspecteerd.