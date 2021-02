Dit is het belangrijkste nieuws van woensdag 10 februari

Dit is het belangrijkste nieuws van woensdag 10 februari. Lees je dit, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Dit bericht wordt in de loop van de dag aangevuld.

Koningsspelen in aangepaste vorm

De Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door op 23 april. Vanaf vandaag kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor de negende editie. Het thema is IK+JIJ=WIJ. Daarmee wil de organisatie laten zien dat ‘samen’ nét dat beetje extra geeft. „In deze tijd hebben we elkaar hard nodig.”

In welke vorm de spelen plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de situatie met betrekking tot het coronavirus op 23 april, zegt initiatiefnemer Richard Krajicek. „Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen – in deze onzekere tijden – een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk.” Het Koningsontbijt gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar, vanwege de onzekere situatie.

Aangepaste dienstregeling NS opgestart

De NS heeft de aangepaste dienstregeling met vooral Sprinters en op enkele trajecten ook intercity’s opgestart. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. In Noord-Holland kunnen slechts beperkt treinen rijden vanwege sneeuwduinen op het spoor, meldt de NS. Vanwege de strenge vorst blijven de NS en ProRail werken met een aangepaste dienstregeling. Gezien de onzekerheden die het weer met zich meebrengt, kan de NS niet vooraf zeggen welke intercity’s gaan rijden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Let op! Vanwege de strenge vorst rijdt NS vandaag Sprinters en op enkele trajecten Intercity's. Plan je reis kort voor vertrek in de reisplanner. Voor meer info: https://t.co/GqWdP3Uk4L — NS online (@NS_online) February 10, 2021

Vrieskou en vocht zorgen voor ijsafzetting aan bovenleidingen. Zogenoemde opstelterreinen en onderhoudsbedrijven zijn moeilijk bereikbaar door wisselstoringen en daarom kan een deel van de treinen niet worden ingezet voor de dienstregeling. „De hele dag staan monteurs en hulplocomotieven klaar om storingen zo snel mogelijk te verhelpen”, aldus de NS.

Snelwegen kapot door vorst: files

Vorstschade aan het wegdek veroorzaakte vanmorgen op een aantal snelwegen file. De meeste vertraging ondervond het verkeer rond 6.45 uur op de A1 van Apeldoorn richting Amsterdam. Daar stond zes kilometer file vanaf Stroe omdat twee rijstroken dicht zijn. Dat leverde 45 minuten vertraging op, meldt de ANWB.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

❄️ | Op verschillende plekken in het land is er vorstschade ontstaan aan het asfalt. Vanwege de verkeersveiligheid zijn daarom sommige rijstroken dicht. Moet je de weg op? Check voor vertrek de actuele verkeersinformatie 👉 https://t.co/hkdgk5Koz5 pic.twitter.com/7xI2uNeyJ5 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 10, 2021

Door vorst kan asfalt beschadigd raken. Ook op de A27 van Breda naar Utrecht is het raak. Bij Werkendam stond zes kilometer file omdat de rechterrijstrook is gesloten.. Op de A57 van Tilburg naar Breda is bij Ulvenhout ook de rechterrijstrook dicht, met zeven kilometer file en zo’n twintig minuten vertraging als gevolg. Ook de andere kant op is bij knooppunt Sint Annabosch de rechterrijstrook dicht vanwege de slechte toestand van het wegdek. Dat zorgt voor twee kilometer file.