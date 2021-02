StemWijzer voor de verkiezingen is vanaf vandaag in te vullen

De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen komt vandaag om 12.00 uur online. Daarmee kun je op weg worden geholpen met het uitvinden van welke politieke partij bij jou past.

Weet je daarna nog niet op welke partij je op 17 maart moet stemmen? Dan kun je altijd nog een ‘politieke speeddate’ doen. Daarover verder meer.

Populaire StemWijzer met dertig stellingen

De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen staat straks dus online. Die vind je dan hier. Met de StemWijzer vergelijken gebruikers hun mening op dertig stellingen met de mening van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. In de verkiezingsperiode van 2017 werd het hulpmiddel 6,8 miljoen keer ingevuld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over 2 uur komt De Stemwijzer online. Spannend hoor! — Sonny Spek (@sonnyspek) February 10, 2021

Moet Nederland uit de Europese Unie? Hoe sta jij tegenover een mondkapjesplicht? En wat vind je van de invoering van rekeningrijden? Na het geven van je mening op dertig stellingen krijg je als gebruik te weten met welke politieke partijen jij het op deze punten het meest eens bent. Nieuw dit jaar is de shoot-out. Bij een gelijke stand of een heel klein verschil tussen partijen krijgen gebruikers de optie om twee partijen met elkaar te vergelijken door 3 of 5 extra stellingen te beantwoorden.

Ook Metro helpt op weg naar de verkiezingen

Om tot een zo goed mogelijke StemWijzer te komen, werkte ProDemos bij de ontwikkeling ervan samen met taalwetenschappers, een politicoloog en een burgerpanel. In dit burgerpanel konden kiezers aangeven wat zij belangrijke politieke thema’s vinden.

Ook Metro helpt bij de Tweede Kamerverkiezingen een handje. Deze week worden in vier afleveringen de 22 nieuwe politieke partijen met vijf in het oog springende ideeën voorgesteld. Richting de verkiezingen komen ook belangrijke thema’s per politieke partij aan bod. Het zal dan gaan om de partijen die momenteel de Tweede Kamer vormen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meiden. Get your browsers ready, de stemwijzer van dit jaar komt vanmiddag online — brad (@bradje) February 10, 2021

StemWijzer verkiezingen wat meer toegankelijk

Dit jaar is ook de toegankelijkheid van de StemWijzer verbeterd. Zo kunnen gebruikers een extra uitleg krijgen bij de stellingen en bij moeilijke woorden.

Jongeren gaan minder vaak stemmen dan gemiddeld. Eén van de redenen hiervoor is dat ze niet goed weten waar de verkiezingen over gaan, uit welke partijen ze kunnen kiezen en waar die partijen voor staan. Om ze hier meer inzicht in te geven, heeft ProDemos de stemhulp YoungVoice ontwikkeld. Ook deze staat vandaag om 12.00 uur live.

Bij YoungVoice geven jongeren zelf aan welke thema’s ze belangrijk vinden. Per thema krijgen ze stellingen voorgelegd en geven ze aan of ze het ermee eens of oneens zijn. Iedere stelling wordt toegelicht met een kort filmpje. De filmpjes worden gepresenteerd door YouTuber Bonnie Nottroth (Bij Bonnie) en acteur Jefferson Yaw Frempong-Manson (SpangaS: De Campus). Na het beantwoorden van minimaal 20 stellingen krijgen de jongeren te zien welke politieke partij het dichtst bij ze staat.

Politieke speeddate richting de verkiezingen

Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen slaat de StemWijzer de handen ineen met het online platform Waaromkiesjij.nl. Dat koppelt gebruikers binnen een paar klikken aan iemand met een andere politieke voorkeur, zodat ze in een één-op-één chat het gesprek aan kunnen gaan in online politieke speeddates. Leon Horbach, bedenker van het platform: „We helpen mensen om uit hun filterbubbel te breken, hun mening te uiten en om die te toetsen en uit te diepen in gesprek met andersdenkende landgenoten. De samenwerking met de StemWijzer is voor ons een logisch één-tweetje. Je kunt meteen aan de slag met de uitslag die je net gekregen hebt.”