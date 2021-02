Tientallen studenten de kou in door keukenbrand in flat

Zo’n vijftig studenten moesten gisterenavond op stel en sprong hun kamer verlaten omdat er in een keuken op de vierde verdieping van de flat brand was ontstaan. Vijf studenten raakten gewond.

De keukenbrand in de studentenflat Uilenstede in Amstelveen ontstond gisteravond rond 22.15 uur. Doordat de rook zich door de twaalf etages tellende flat had verspreid, moesten er zo’n vijftig studenten geëvacueerd worden.



Keukenbrand op 4e etage van een flat aan #Uilenstede #Amstelveen veroorzaakt 5 slachtoffers waarvan er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht ivm rookintoxicatie. Er is opgeschaald naar zeer grote #brand om meer manschappen te hebben die kunnen helpen bij de ontruiming ivm de rook. — Brandweer AA (@BrandweerAA) February 6, 2021

Vijf van hen raakten gewond en twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer had de keukenbrand na ongeveer een half uur onder controle.

Sporthal

De studenten die hun kamers moesten verlaten werden opgevangen in een sporthal in de buurt. De meeste van hen konden later in de nacht weer terug naar huis, maar niet iedereen. Vanwege rookschade konden een aantal studenten niet meer in hun kamer blijven. Zij zijn bij vrienden, familie of in een hotel ondergebracht.



De brand in #Uilenstede Amstelveen is uit. Ongeveer 50 bewoners worden ivm de rook tijdelijk opgevangen in sporthal Uilenstede. Het GVB zet bussen in. Ook andere hulporganisaties zijn aanwezig ivm de opvang bij dit koude weer. — Brandweer AA (@BrandweerAA) February 6, 2021

Vrijwilligers van het Rode Kruis hielpen met de opvang van de studenten in de sporthal, liet een voorlichtster weten. Ze namen volgens haar extra dekens mee.