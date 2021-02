Sneeuw biedt afleiding van corona, Nederland geniet volop

Het winterse weer dat gepaard gaat met sneeuw en gladheid levert niet alleen maar problemen op. Voor veel Nederlanders, jong en oud, biedt de sneeuw juist een welkome afleiding van de coronacrisis waar we nog altijd in verkeren. We maken dan ook massaal gebruik van het winterse weer om een wandeling te maken, om te sleeën of om een sneeuwpop te maken. Metro zet de leukste sneeuwfoto’s en sneeuwvideo’s voor je op een rijtje.

Wat is er nou leuker dan op je slee van een besneeuwde heuvel glijden? Veel kinderen leken hetzelfde te denken, want overal duiken foto’s en filmpjes op van de jeugd die zich erg goed vermaakt met hun sleeën. Als morgen de basisscholen weer opengaan, hebben deze kinderen in ieder geval genoeg te vertellen over de sneeuwpret van vandaag.

Sneeuwpret voor kinderen



Skiën en winterplaatjes schieten

Niet alleen kinderen geniet volop van de sneeuw, ook volwassenen vermaken zich kostelijk. Zo worden de ski’s weer van zolder gehaald en ook de schaatsen kunnen bijna weer uit het vet. Daarnaast gaan veel mensen eropuit om even een winterwandeling te maken en wat winterplaatjes te schieten.



Honden die zich gedragen als puppy’s

Dat de sneeuw niet alleen voor mensen leuk is, bewijst deze Duitse herder. De hond geniet volop van de winterse neerslag en springt vrolijk rond. En Sjaak is niet het enige dier dat de sneeuw wel leuk vindt. Er zijn namelijk ook video’s verschenen van katten die zich buitenshuis wagen en door de sneeuw banjeren.



Maandagochtend meer sneeuw

De sneeuwpret zal voorlopig nog niet verdwijnen. In het midden en het noorden van het land blijft het volgens WeerOnline vandaag de hele dag nog sneeuwen. In de loop van de avond zal de sneeuwval wat afnemen. Vannacht valt er op sommige plekken nog wel wat sneeuw en morgenochtend zal het vanuit het oosten weer harder gaan sneeuwen. Naar verwachting kan er volgens WeerOnline dan nog zo’n 1 tot 5 centimeter vallen.