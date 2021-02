RIVM meldt 3963 nieuwe coronabesmettingen, vrees opmars Britse variant

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 3963 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat aantal ligt heel dichtbij het gemiddelde van afgelopen week. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag ongeveer gelijk gebleven.

In de afgelopen zeven dagen zijn opgeteld 27.500 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 3929 gevallen per dag. Gisteren lag het aantal meldingen daar iets boven. Volgens gecorrigeerde cijfers waren het er toen 4116.

Een miljoen coronabesmettingen

Het aantal besmettingen zou in de komende weken wel weer kunnen gaan toenemen doordat de Britse variant zich verder verspreidt, vreest het RIVM. Vanuit Amsterdam zijn vandaag 158 positieve testresultaten doorgegeven. In Rotterdam testten 115 mensen positief, in Den Haag 98, in Utrecht 59 en in Tilburg 57.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, is het virus vastgesteld bij 1.005.804 Nederlanders. De grens van een miljoen werd gisteren overschreden. Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 48 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Dat waren er gisteren 61. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje verwerkt in de administratie van het RIVM.

In totaal zijn nu 1980 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 3 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Opmars Britse coronavariant

Van de coronapatiënten zijn er 535 dusdanig ziek dat ze op de ic liggen, 12 minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen 1445 patiënten met Covid-19, 9 meer dan een dag eerder. Het LCPS heeft 13 patiënten naar een andere regio verplaatst, van wie er 2 op de ic liggen.

Of de daling nog lang zal doorzetten, is zeer de vraag. De extra besmettelijke Britse coronavariant is bezig aan een opmars en daardoor zou het aantal coronagevallen snel weer kunnen gaan toenemen. „Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart”, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) eerder.